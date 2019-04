Vatikán prijal pozvánku na výstavu v Číne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 16. apríla (TASR) - Vatikán prijal ponuku Pekingu, aby sa zúčastnil na medzinárodnej záhradníckej výstave. Táto iniciatíva nadväzuje na pozitívny vývoj vzťahov Svätej stolice a Číny po tom, ako obe krajiny na jeseň uzavreli prelomovú dohodu o vymenúvaní čínskych katolíckych biskupov. Na základe utorkového vyhlásenia predstaviteľov Vatikánu o tom píše agentúra AFP.vyhlásil predseda Pápežskej rady pre kultúru kardinál Gianfranco Ravasi, ktorý by mal 29. apríla na výstave s názvom Ži zeleno, ži lepšie slávnostne otvoriť vatikánsky pavilón.Ravasi ďalej dodal, že zástupcovia Svätej stolice sa na podujatí budú snažiť propagovať posolstvo, ktoré pápež František vyjadril v encyklike Laudato Si z roku 2015. V tej hlava katolíckej cirkvi vyzývala na zmenu životného štýlu, výrobných postupov a postoja veriacich ku konzumnému spôsobu života s cieľom chrániť prírodu a bojovať proti zmene klímy.Vatikánsky pavilón by mal podľa Revasiho okrem iného obsahovať aj knihy o pestovaní a o liečebných účinkoch bylín z Vatikánskej apoštolskej knižnice.Svätá stolica a Čína podpísali koncom septembra 2018 predbežnú dohodu, ktorá sa týka vymenúvania čínskych biskupov. V súčasnosti v Číne pôsobí asi 100 biskupov. Niektorých z nich dosadil Peking, iných vymenoval Vatikán, ďalších neoficiálne schválili tak pápež, ako aj čínska vláda.Hoci dohoda nepovedie k vzniku diplomatických vzťahov medzi Pekingom a Vatikánom, ktorý má naďalej diplomatické styky s Taiwanom, mala by riešiť práve problém duálneho dosadzovania katolíckych biskupov v Číne.Na jej základe by mal kandidátov na daný post nominovať Peking, avšak menovať ich bude pápež, ktorý by mal v tomto smere disponovať aj právom veta.V nadväznosti na uzavretie danej zmluvy vymenoval pápež František sedem Pekingom nominovaných biskupov po tom, ako odvolal ich dávnejšie odmietnutie, ako aj odmietnutie jedného nedávno zosnulého biskupa.Stav rozdelenia v katolíckej cirkvi v Číne nastal v roku 1951, keď Peking prerušil diplomatické vzťahy s Vatikánom. Mnoho čínskych katolíkov sa následne stiahlo do podzemia. Verejne bolo možné praktizovať svoju vieru v 80. rokoch, keď náboženstvo v Číne začalo byť opäť tolerované.Čínski veriaci si môžu vybrať, či sa pridajú k Vlasteneckému združeniu čínskych katolíkov, ktoré čínska komunistická strana založila v roku 1957, alebo sa prihlásia k podzemnej cirkvi. Tá ako najvyššiu autoritu uznáva pápeža, zatiaľ čo čínska štátna cirkev nie.