Vatikán vyjadril zahanbenie nad zneužívaním detí kňazmi v Pensylvánii

Vatikán 17. augusta (TASR) - "Zahanbenie a žiaľ" vyjadril vo štvrtok Vatikán v súvislosti s kritickou správou veľkej poroty o rozsiahlom pohlavnom zneužívaní detí katolíckymi kňazmi v šiestich diecézach v americkom štáte Pensylvánia. Informuje o tom agentúra AP.Zneužívanie viac než 1000 detí stovkami kňazov bolo podľa správy generálneho prokurátora štátu Pensylvánia Josha Shapira celé desaťročia zatajované predstaviteľmi miestnej katolíckej cirkvi. Závažnosť zneužívania sa stupňovala od ohmatávania až po znásilnenie, pričom vo väčšine prípadov boli obeťami chlapci. Vatikán to nazvala uviedol, že pápež František chce vykoreniťV písomnom stanovisku, ktoré bolo na Svätú stolicu nezvyčajne ostré aj napriek dlhodobo preberanej otázke škandálov okolo zneužívania v cirkvi v USA, sa vatikánsky hovorca Greg Burke snažil uistiť obete, žeSamotného pápeža vyhlásenie Vatikánu necitovalo. Správa neobsahuje ani zmienku o požiadavke na rezignáciu kardinála Donalda Wuerla, ktorý stojí na čele washingtonskej arcidiecézy. Veľká porota práve Wuerla vo svojej správe obvinila, že pomáhal chrániť týchto kňazov, keď v rokoch 1988-2006 zastával funkciu biskupa z Pittsburghu.Hovorca Vatikánu ďalej podotkol, že zneužívanie bolo, ktorá obrala obete o icha na zodpovednosť by mali byť bratí nielen tí, ktorí sa zneužívania dopustili, ale aj tí, ktorí dovolili, aby k zneužívaniu došlo, dodal Burke.Pápež František nedávno prijal rezignáciu bývalého washingtonského arcibiskupa Theodora McCarricka po podozreniach, že sa prelát podieľal na sexuálnom zneužívaní. Rezignácie kardinálov sú veľmi zriedkavé a McCarrick bol prvým, ktorý prišiel o hodnosť kardinála v súvislosti so škandálom okolo pohlavného zneužívania.Dlho očakávaná správa pensylvánskej veľkej poroty obsahuje množstvo živo opísaných príkladov rozsiahleho zneužívania. V jednom z nich kňaz znásilnil mladé dievča počas toho, ako ho navštívil v nemocnici, kde bolo po odstránení mandlí. V inom prípade kňaz v spovednici zviazal obeť povrazom, a keď tá odmietla sex, kňaz ju napadol krucifixom.