Vatikánska konferencia vyzýva riešiť problém plytvania potravinami

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 12. novembra (TASR) - Medzinárodné grémium expertov s podporou pápeža Františka vyzvalo v utorok vlády sveta, aby sa zaviazali k zníženiu straty potravín a plytvania nimi do roku 2030 na polovicu, tvrdiac, že je to morálne, ekonomicky a environmentálne neprijateľné. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.Výzva prišla na konci dvojdňovej konferencie v Pápežskej akadémii vied vo Vatikáne, na ktorej sa zúčastnilo viac než 50 vedcov, akademikov, ekonómov, podnikových lídrov a činiteľov OSN z 24 krajín sveta." uvádza sa vo vyhlásení odborníkov.Pápež na úvod konferencie na Twitteri napísal: "Strata potravín sa vo všeobecnej definícii vzťahuje na to, čo sa nevyužije na ceste od výroby ku spotrebiteľovi, vrátane škôd počas prepravy alebo skladovania.Plytvanie potravinami je to, čoho sa zbaví konzument, reštaurácie alebo supermarkety. V bohatých krajinách domácnosti a reštaurácie pripravujú veľké porcie, čo ústi do "tanierového plytvania" a zvyškov jedla, ktoré často zostáva nezjedené.Podľa prieskumu britskej záujmovej skupiny WRAP so sídlom v anglickom Banbury, ktorá využila štatistické údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), dochádza k strate alebo vyplytvaniu približne jednej tretiny všetkých potravín vyprodukovaných vo svete." povedala bývalá ekvádorská ministerka životného prostredia Yolanda Kakabadseová.Riaditeľ WRAP-u Marcus Gover na tlačovej konferencii uviedol, že v samotnom Spojenom kráľovstve sa ročne nevyužije alebo vyplytvá zhruba desať miliónov ton potravín. Ilustroval to na príklade, že zo 100 zemiakov, ktoré si objedná londýnska reštaurácia, sa naozaj skonzumuje iba 25.Finálne stanovisko účastníkov konferencie vyzýva na lepšiu osvetu, zmenu návykov konzumentov, ako aj na lepšiu spoluprácu medzi vládami, firmami a environmentálnymi a náboženskými skupinami.