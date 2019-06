Vatikánsky vyšetrovateľ Scicluna sa stretol s poľskými biskupmi

Vatikánsky vyšetrovateľ sexuálnych trestných činov, arcibiskup Charles Scicluna. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 14. júna (TASR) - Vatikánsky vyšetrovateľ sexuálnych trestných činov, arcibiskup Charles Scicluna, sa v piatok v meste Walbrzych na juhozápade Poľska zúčastnil na zasadnutí poľskej biskupskej konferencie.Ako uviedla agentúra AP, spoločné rokovanie bolo venovanéa uskutočnilo sa krátko po tom, ako vedenie katolíckej cirkvi v Poľsku priznalo, že vedelo o stovkách prípadov, keď kňazi zneužívali neplnoletých.Scicluna, maltský arcibiskup, najrešpektovanejší vatikánsky vyšetrovateľ prípadov sexuálneho obťažovania zo strany kňazov a expert na cirkevné právo, bol nápomocný pri odhaľovaní prípadov zneužívania maloletých a ich utajovaní cirkevnými hodnostármi v Čile, kde pracoval z poverenia pápeža Františka.Následne vo februári tohto roku Scicluna vo Vatikáne vystúpil na konferencii o prevencii sexuálneho zneužívania, ktorú zvolal pápež v reakcii na sexuálne škandály, ktoré podkopali dôveryhodnosť cirkvi.Vedenie katolíckej cirkvi v Poľsku v marci toho roku informovalo, že od 90. rokov 20. storočia do polovice minulého roka došlo k 382 prípadom zneužívania detí predstaviteľmi duchovenstva; 198 obetí bolo mladších než 15 rokov.Cirkev potom čelila kritike za to, že tieto prípady kryla a riešila ich tak, že kňazov len presúvala do nových farností a nezakázala im pracovať s deťmi. Pred súdy sa dostalo len veľmi málo takýchto prípadov.V máji cirkev v Poľsku čelila ďalšiemu škandálu, keď sa na internete objavil dokumentárny film Nikomu nič nepovedz, ktorý o pedofilných kňazoch a ich obetiach nakrútil Tomasz Sekielski. Snímka obsahuje svedectvá mužov a žien, ktorí boli ako deti zneužívaní a znásilňovaní kňazmi.V reakcii na tento film poľskí biskupi pripustili, že nespravili všetko preto, aby zabránili zneužívaniu maloletých kňazmi. Priznali, že až "na základe filmu, ktorý problém zneužívania ukázal z pohľadu obetí, sme si uvedomili rozsah ich utrpenia".Poľská cirkev pritom už roky tvrdí, že problému pedofílie a zneužívania zo strany duchovných sa vážne venuje; mnohí kritici však poukazujú na to, že len malý počet kňazov bol za svoje činy potrestaný.Jedným z nich bol kňaz, ktorého súd pred desiatimi rokmi uznal za vinného z únosu, zadržiavania a zneužívania 13-ročného dievčaťa. Kňaz mu mal zaplatiť ako odškodné milión zlotých (vyše 250.000 eur).