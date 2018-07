Väzňa, ktorý unikol pomocou vrtuľníka, hľadá 2900 mužov zákona

Na snímke vydanej 2. júla 2018 je pravdepodobne vrtuľník, ktorý použil francúzsky zločinec Rédoin Faid počas úteku z väzenia vo francúzskom Garges-les-Gonesse. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 2. júla (TASR) - Približne 2900 francúzskych policajtov a žandárov sa zapojilo v pondelok do pátrania po trestancovi, ktorý v nedeľu unikol pomocou vrtuľníka z väznice v meste Réau juhovýchodne od Paríža. Informovala o tom s agentúra DPA odvolaním sa na vyhlásenie francúzskeho ministerstva vnútra.Ministerka spravodlivosti Nicole Belloubetová medzitým oznámila, že nariadila vyšetrovanie možných pochybení vedúcich k úniku Rédoina Faida, odsúdeného na 25 rokov odňatia slobody za ozbrojenú lúpež v roku 2010, pri ktorej zahynula jedna policajtka. V posledných mesiacoch bolo vidieť nad väznicou lietať drony, ktoré mohli slúžiť pri plánovaní tohto úniku, uviedla Belloubetová pre rozhlasovú stanicu Europe 1.Vrtuľník, pomocou ktorého sa Faid dostal na slobodu, pristál v nedeľu na prednom nádvorí väznice, kam údajne väzni nemajú prístup. Vystúpili z neho ozbrojení muži, ktorí vyrazili dvere do miestnosti pre návštevy, kde mal Faid práve stretnutie so svojím bratom Brahimom. Celá akcia trvala iba niekoľko minút, pričom nikto neutrpel zranenia a neboli zadržaní žiadni rukojemníci, informovalo francúzske ministerstvo spravodlivosti.Vrtuľník použitý pri úniku sa našiel v blízkosti mesta Garges-les-Gonesse v kraji Val d'Oise, na mieste vzdialenom od väznice približne 60 kilometrov. Väzeň a jeho dvaja ozbrojení komplici vrtuľník podpálili a následne presadli do čierneho rénaultu, ktorý neskôr objavili v Aulnay-sous-Bois. Trojica mužov odtiaľ pokračovala v úteku bielou dodávkou značky Citroën.Policajné zdroje uviedli, že pilotom vrtuľníka bol letecký inštruktor, ktorý na letisku čakal na svojho žiaka, keď ho komplici väzňa vzali ako rukojemníka a donútili, aby sa zúčastnil na realizácii ich útekového plánu.V prípade 46-ročného Faida nešlo o prvý útek z väzenia - už v roku 2013 sa mu podarilo dostať na slobodu pomocou trhaviny. Znova ho zadržali o šesť týždňov neskôr, keď ho našli v istom hoteli.