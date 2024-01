Vážna nehoda Pinturaulta počas super-G vo Wengene: Padal desiatky metrov a odviezť ho musel vrtuľník (video+foto)

Padal niekoľko metrov

Alexis Pinturault victime d’une lourde chute et évacué en hélicoptère

➡️ https://t.co/SUzePUsvyj pic.twitter.com/F2oiPOf0z5 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 12, 2024

Deň predtým skončil deviaty

12.1.2024 (SITA.sk) - Skúsený francúzsky lyžiar Alexis Pinturault mal nepríjemný pád v piatkovom superobrovskom slalome Svetového pohára mužov v zjazdovom lyžovaní vo švajčiarskom Wengene a priamo zo svahu ho musel dopraviť vrtuľník. Tridsaťdvaročný trojnásobný olympijský medailista spadol v záverečnom úseku piatkovej súťaže.Na slávnej trati Lauberhorn si Pinturault počas skoku Silberhorn "sadol" na lyže, tie mu napokon "vypli" a po päťdesiatich metroch sa kĺzal na snehu a zastavil.Organizátori okamžite prerušili preteky a zaistili, aby športovca počas čakania na helikoptéru udržiavali v teple. Vzdušnou cestou následne zamieril do nemocnice. Preteky pokračovali po približne 25-minútovej pauze.Nepríjemný pád mal celkový víťaz hodnotenia SP z roku 2021 iba 6 dní po tom, ako sa premiérovo stal otcom, jeho manželka Romane v sobotu priviedla na svet dcéru Olympe vo švajčiarskom Berne. Alexis Pinturault okamžite opustil preteky v Adelbodene a šiel podporiť manželku do nemocnice.Vo štvrtok finišoval deviaty v skrátenom zjazde vo Wengene. Doteraz sa rýchlostným disciplínam venoval iba okrajovo, no rozhodol sa nejazdiť slalom a namiesto toho súťaží v super-G aj zjazde. V SP dosiahol 34 víťazstiev vrátane jedného v super-G, v tejto disciplíne vlani získal bronz na majstrovstvách sveta - doma v Courcheveli.