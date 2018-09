Väzneného filmára Sencova previezli do nemocnice

Podobizeň ukrajinského filmára Oleha Sencova. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 28. septembra (TASR) - Väzneného ukrajinského filmára Oleha Sencova previezli do nemocnice na severe Ruska, kde si odpykáva 20-ročný trest väzenia za údajnú podvratnú činnosť.V polovici mája vstúpil Sencov do hladovky, v ktorej stále pokračuje. Teraz ho previezli do nemocnice v meste Labytnangi v Jamalsko-Neneckom autonómnom okruhu, kde je väznený.Informáciu priniesla v piatok tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na tlačovú službu riaditeľstva predmetného nápravno-výchovného zariadenia.Podľa rovnakého zdroja ide o plánované doplnkové vyšetrenia hladovkára, o ktorého aktuálnom zdravotnom stave prebehnú konzultácie lekárov-špecialistov. V priebehu dňa prišli z Ruskej federácie predtým správy o tom, že Sencovov zdravotný stav je stabilizovaný, filmár sa nenachádza v ohrození života a z lekárskeho hľadiska niet dôvodu na jeho nútené kŕmenie.Sencov je odporcom anexie Krymského polostrova Ruskom, ku ktorej došlo v roku 2014. V tom istom roku ho na Kryme aj zadržali a o rok neskôr v Rusku odsúdili na 20 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom vykonať teroristický útok.Sencov akúkoľvek vinu poprel a odmietol požiadať ruského prezidenta Vladimira Putina o milosť.V 14. májový deň filmár vstúpil do hladovky za prepustenie 65 Ukrajincov väznených v Rusku - vrátane svojej osoby -, ktorých nazýva politickými väzňami.