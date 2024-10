Väznenú iránsku nositeľku Nobelovej ceny za mier Narghís Mohammadiovú hospitalizovali

28.10.2024 (SITA.sk) - Iránske úrady povolili hospitalizáciu väznenej laureátky Nobelovej ceny za mier Narghís Mohammadiovej po tom, ako takmer deväť týždňov pociťovala zdravotné problémy. Oznámila to organizácia Koalícia sa oslobodenie Narghís.Organizácia zároveň vyzvala, aby väznenej ľudskoprávnej aktivistke poskytli zdravotnú dovolenku, keďže potrebuje komplexnú liečbu viacerých ochorení.Mohammadiová bola hlavnou postavou celonárodných iránskych protestov vedených ženami, ktoré vyvolala smrť 22-ročnej Mahsy Amíníovej v policajnej väzbe. Amíníová zomrela v septembri 2022 po tom, ako ju zatkli za to, že údajne nemala na hlave šatku. Tieto protesty sa stali jednou z najväčších výziev iránskej teokratickej vláde.Koalícia za oslobodenie Narghís uviedla presun do nemocnice nevyrieši jej vážne zdravotné problémy spôsobené mesiacmi zanedbávania. Mohammadiová trpí srdcovým ochorením a podľa lekárskej správy zo septembra sa na hlavnej tepne jej srdca objavila vážna komplikácia.Narghís Mohammadiová je 19. ženou, ktorá získala Nobelovu cenu za mier, a druhou iránskou ženou po ľudskoprávnej aktivistke Širín Ebadíovej, ktorej túto cenu udelili v roku 2003. Narghís pokračuje v boji za ľudské práva napriek početným zatknutiam a väzneniu.