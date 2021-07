Väzni odsúdení za vraždu zajali vo Švédsku dvoch dozorcov a zabarikádovali sa s nimi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Dvaja väzni vo Švédsku si v stredu vzali dvoch dozorcov vo väzení ako rukojemníkov a zabarikádovali sa s nimi. Podľa švédskej väzenskej a probačnej služby je situácia veľmi nebezpečná. Rukojemnícka dráma sa odohráva vo väzení v meste Eskilstuna, zhruba 120 kilometrov západne od Štokholmu.Väzni zajali dozorcov po tom, ako po poludní vtrhli do miestnosti pre stráž a zakryli bezpečnostné kamery, uviedla väzenská služba. Vyjednávači a polícia sú vo väzení, no situácia viazne, vyjadril sa pre agentúru TT predstaviteľ bezpečnosti Jörgen From Nordin.Agentúra TT informovala, že väzni si odpykávajú tresty za vraždu. Podľa švédskych médií požadujú vrtuľník, aby im pomohol v úteku.Švédske noviny Aftonbladet uvádzajú, že muži sú vo veku 30 a 24 rokov a v čase vlámania sa do miestnosti dozorcov boli vyzbrojení žiletkami. Podľa novín navrhli, že prepustia jedného z rukojemníkov výmenou za to, že ďalší väzni dostanú 20 pízz s kebabom.Aftonbladet zverejnil fotografie miestnej pizzerie, ako pripravuje a nakladá pizze do auta, ktoré by ich malo odviezť do väznice.