Väzni v Rusku protestujú proti uzavretiu mešity vo väzenskom tábore

Moskva 1. augusta (TASR) - Skupina väzňov moslimského vierovyznania v ruskom väzenskom tábore Irkutsk-3 údajne drží hladovku na protest proti rozhodnutiu vedenia tábora zavrieť tam mešitu. Informovala o tom v stredu rozhlasová stanica Echo Moskvy.Agentúra Interfax uviedla, že v súvislosti s tým generálna prokuratúra preveruje informáciu, že medzi hladovkármi je aj Zaur Dadajev, ktorý bol odsúdený na 20 rokov väzenia za vraždu opozičného politika Borisa Nemcova.Správu o Dadajevovej hladovke zverejnila jeho advokátka Roza Magomedovová. Ako dôvod jeho hladovky však uviedla vzatie svojho mandanta do samoväzby.Samotná prokuratúra informáciu o Dadajevovej hladovke nemá. Jej tlačová služba pritom upozornila, že väzenské úrady sú zo zákona povinné podať prokuratúre správu, keď odsúdená osoba odmieta prijímať stravu.Prokuratúra má zatiaľ len dokument o tom, že Dadajev podal sťažnosť na svoje umiestnenie na samotku. Podľa jej informácií Dadajev na samotke jedol stravu, ktorú mu prinášali dozorcovia.Magomedovová uviedla pre agentúru Interfax, že Dadajev drží hladovku už 12 dní, a to na protest proti samoväzbe, ktorú mu nariadilo vedenie väzenského tábora za porušenie vnútorného poriadku. Magomedovová podľa Echa Moskvy uviedla, že jej mandant by sa mohol pridať aj k hladovke na protest proti zatvoreniu mešity. Podľa jej slov si vo väzenskom tábore IK-3 odpykáva svoje tresty 43 moslimov.Dadajeva vlani moskovský okresný vojenský súd odsúdili za vraždu Nemcova na 20-ročné väzenie.Dadajev je bývalým príslušníkom bezpečnostných síl čečenského lídra Ramzana Kadyrova. V počiatočnom štádiu vyšetrovania prípadu sa priznal, že Nemcova zabil pre urážanie Kadyrova a islamu, svoju výpoveď však neskôr odvolal.Nemcova, hlavného oponenta prezidenta Vladimira Putina, zastrelili 27. februára 2015, keď prechádzal cez most neďaleko Kremľa.