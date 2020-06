Väznica v Leopoldove má novú kuchyňu, použili najmodernejšie technológie (foto)

Stravovanie odsúdených má byť dôstojné

Najmodernejšie technológie

19.6.2020 (Webnoviny.sk) - Väznica v Leopoldove má po viac ako polstoročí novú kuchyňu, v ktorej budú denne variť 1 600 jedál pre odsúdených, obvinených, ale aj príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a ďalších zamestnancov.Nová kuchyňa vznikla prestavbou nevyužívanej výrobnej haly za približne 3,3 milióna eur, z toho len kuchynská technológia stála takmer 1,4 milióna eur. V kuchyni budú variť pod dohľadom kvalifikovaných kuchárov samotní väzni. Súčasťou investície sú aj jedálne pre personál a pre väznené osoby. Časť väzňov tak bude po dlhom čase chodiť na obedy do jedálne, doteraz stravu dostávali do ciel.Novú stravovaciu prevádzku odovzdali do užívania ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan . Podľa ministerky Kolíkovej je to ďalší krok k humanizácii väzenstva. „K humanizácii väzenstva sa vláda hlási aj vo svojom programovom vyhlásení. Ako sa správame k odsúdeným a väzneným osobám svedčí o tom, ako je krajina vyspelá, moderná, demokratická. K človeku, ktorý je odsúdený, ktorý je vo väzbe, sa treba správať dôstojne. Aj stravovanie odsúdených a obvinených má byť dôstojné,“ povedala ministerka Kolíková.Dodala, že momentálne patrí ústav v Leopoldove k tým, z ktorých je najviac sťažností na kvalitu stravy. ZVJS zabezpečuje všetkým odsúdeným a obvineným stravu najmenej trikrát denne každý deň v roku. Väzeň, ktorý nepracuje, dostáva celodennú stravu v hodnote 1,85 eura, pracujúci dostávajú stravu v hodnote 2,35 eura. Vedúci stravovania leopoldovskej väznice Juraj Gavorník pripúšťa, že množstvo podávanej stravy nemusí každému postačovať, na druhej strane, väzni majú možnosť prilepšiť si tovarom z bufetu.Technológie použité v novej kuchyni patria podľa Štefana Králika z dodávateľskej spoločnosti k tomu najmodernejšiemu, čo momentálne na trhu gastrotechnológií je. Rovnaké využívajú aj civilné stravovacie zariadenia, vrátane kvalitných hotelov. Prácu personálu uľahčia, okrem toho znižujú aj energetickú náročnosť pri varení.Celková kapacita Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Leopoldove je 1 413 väznených osôb. Momentálne je tam umiestnených 981 odsúdených a 227 obvinených, stará sa o nich 560 príslušníkov ZVJS a ďalších zamestnancov.Väznica v Leopoldove je jedným z najstarších a najväčších zariadení tohto druhu na Slovensku. Bývalá vojenská pevnosť bola na väznicu prebudovaná v roku 1856 a tomuto účelu slúži dodnes.