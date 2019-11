Väznice v Európe nedostatočne monitorujú zdravotný stav odsúdených

Na snímke väznica v juhonemeckom Regensburgu, ktorú evakuovali v dôsledku nálezu nevybuchnutej bomby z čias druhej svetovej vojny. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 21. novembra (TASR) - Väzenské úrady v Európe nerobia dosť na monitorovanie zdravotného stavu väzňov, čo znamená, že väzni sa pravdepodobne nachádzajú v neliečených stavoch a prepúšťajú ich bez primeranej podpory, konštatovala vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovala o tom agentúra AFP.Špecializovaná agentúra Organizácie Spojených národov ďalej varovala, že takéto zlyhania budú pre spoločnosť ako celok predstavovať "vysoké náklady", pretože zvyšujú zaťaženie verejného zdravia.WHO zozbieralo v rokoch 2016-17 údaje z 39 európskych krajín a odporúča testovanie väzňov na tuberkulózu, sexuálne prenosné choroby, duševné poruchy a závislosti.," povedala Bente Mikkelsenová z pobočky WHO pre Európu.Dodala, že väzenská populácia je "chorobami neprimerane zaťažená".WHO vo svojej správe hodnotí, že "celkový stav monitorovania a sledovania zdravia vo väzniciach je slabý".Varuje taktiež, že väzni, ktorým nikto nestanovil diagnózu a ktorých zdravotné problémy nie sú liečené, "zvýšia po prepustení zdravotné zaťaženie verejného zdravia v komunite" mimo väznice.Kľúčovým problémom je aj duševný stav väzňov, obzvlášť po ich prepustení z výkonu trestu, keď im najviac hrozia samovraždy, sebapoškodzovanie alebo predávkovanie drogami.Správa WHO ďalej uvádza, že 13,5 percenta úmrtí vo väzení bolo v dôsledku samovraždy. Ďalej 14 percent štátov Európskej únie neskúma duševný stav odsúdeného po príchode do väzenia.Európske väznice taktiež zaťažuje problém preplnenosti, čo môže vplývať na zdravotný stav odsúdených. Závažný problém s preplnenosťou väzenských zariadení má osem európskych krajín vrátane Francúzska, Talianska a Portugalska.