Väzobne stíhaný Kičura je stále členom rady protimonopolného úradu, Transparency volá po jeho odvolaní

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý šéf Štátnych hmotných rezerv SR Kajetán Kičura by mal byť odvolaný aj z Rady Protimonopolného úradu SR Tvrdí to Transparency international Slovensko (TIS) na sociálnej sieti s tým, že členstvo v rade protimonopolného úradu je poslednou významnou verejnou funkciou Kičuru, ktorý momentálne sedí vo väzbe za korupciu.Rada Protimonopolného úradu SR pritom rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam úradu o karteloch či fúziách medzi firmami.Ako upozorňuje TIS, Kičuru do tejto funkcie v lete 2014 vymenovala vláda Roberta Fica , v čase, keď už šéfoval rezervám.Po uplynutí päťročného funkčného obdobia Kičuru na ďalších päť rokov v rade vymenovala aj vláda Petra Pellegriniho Za členstvo v rade poberajú členovia odmenu 400 eur mesačne.„Rozhodnutia rady sú tajné vrátane účasti a hlasovania, čiže ani prínos Kičuru v tejto funkcii nie je možné zhodnotiť. V každom prípade podľa zákona vláda má člena odvolať, ak sa štyri mesiace nezúčastňuje práce Rady,“ upozorňuje TIS s tým, že nadchádzajúcu nedeľu to budú práve štyri mesiace, čo polícia Kičura vzala do väzby.Predseda Protimonopolného úradu Tibor Menyhart pritom podľa TIS potvrdil, že ak sa v nasledujúcich dňoch situácia nezmení, v krátkom čase podá vláde návrh na Kičurovo odvolanie.