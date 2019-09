VBEHOL IM DO CESTY: Kvôli jeleňovi sú dvaja ľudia zranení

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levice 24. septembra (TASR) - Okresný dopravný inšpektorát v Leviciach dokumentuje okolnosti dopravnej nehody, pri ktorej sa zranili dvaja ľudia. Mladému 21-ročnému vodičovi vozidla Škoda Octavia vbehol do cesty medzi Mýtnymi Ludanmi a Hontianskou Vrbicou jeleň.informovala o tom polícia na sociálnej sieti.Vozidlo sa však dostalo do šmyku a narazilo do protiidúceho mercedesu, ktorého 44-ročný vodič, keď videl zrážku pred sebou, s vozidlom zastavil. Pri nehode sa zranili vodič škody a spolujazdkyňa v mercedese. Jeleň, ktorý zrážku zavinil, po nehode ušiel.