Včera bol Svetový deň vody. Veda pre vodu

O UNICEFe

23.3.2022 (Webnoviny.sk) - Včera, 22.3., bol Svetový deň vody. Vodu potrebujeme k svojmu životu každý deň. Primárne si ju spájame s pitným režimom. Denne sa odporúča vypiť minimálne dva litre vody.A hrozí, že vplyvom klimatickej krízy tieto čísla ešte porastú. Odhaduje sa, že do roku 2040 bude každé štvrté dieťa žiť v oblastiach s extrémne obmedzeným prístupom k pitnej vode.zo vzdelávacej platformy zmudri.sk si pre vás pripravila príspevok o tom, ako sa počas vojnových konfliktov bojuje o vodu a poukázala aj na alarmujúcu situáciu na Ukrajine.natočil sériu videostories o tom, čím je voda taká významná pre náš život. Vysvetlil usporiadanie molekúl vody a ako to využívajú stromy, ale aj my, ľudia a živočíchy, pri potení.Zaujímalo by vás, prečo sme vlastne smädní a či nás môže príliš veľa vody zabiť? Potom neváhajte a prečítajte si príspevok, ktorá na svojom instagrame vystupuje ako Skúmavka b_pathological sa bližšie pozrela na vodu v našom organizme. Koľko % vody je v jednotlivých orgánoch? Na problematiku plytvania vodou poukázala aj v sérii stories, kde prináša aj praktické tipy, ako ňou šetriť.Viete, že kvôli klimatickým zmenám budú mať urológovia oveľa viac práce? Urológ Ján Švihra sa pozrel na to, ako ovplyvňuje nedostatok vody tvorbu močových kameňov a urologických zápalov.Vedeli ste, že veda sa dá aj kresliť? kreslim_vedu pre vás nakreslila animované video o hrozivých štatistkách, ktoré ste o vode pravdepodobne ani netušili. Tak ako potrebuje molekulárny biológ destilovanú vodu, všetci ľudia potrebujú pitnú.Uvedomili ste si niekedy na čo všetko používame pitnú vodu?sa nad tým včera zamyslela. Popularizuje vedu ako karin_science a bližšie sa pozrela aj na to, koľko ľudí nemá k vode prístup či zomiera kvôli kontaminovanej vode.Pomôžte nám zabezpečiť ukrajinským deťom a ich rodinám prístup k nezávadnej vode.UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.Informačný servis