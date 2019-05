Vďaka eurofondom pribudne v nemocnici v Komárne nový urgentný príjem

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárno 25. mája (TASR) - Sobotné voľby do Európskeho parlamentu majú v Komárne pokojný priebeh. Členovia okrskovej komisie číslo 3 sídliacej v priestoroch Združenej strednej školy obchodu a služieb by privítali vyšší záujem občanov o eurovoľby. Prekvapilo ich, že k volebným urnám zatiaľ prichádzajú skôr staršie ročníky. Rovnako hodnotili doterajší priebeh volieb aj členovia okrskovej komisie číslo 29 na Základnej škole Komenského v Komárne.zhodli sa členovia okrskovej komisie.Svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu odovzdal aj Peter Farkas. Podľa jeho slov by práve Komárno malo ísť príkladom v účasti v eurovoľbách.povedal Farkas.Pozitíva vyplývajúce z členstva v Európskej únii vidia nielen obyvatelia Komárna, ale aj návštevníci mesta. Z eurofondov bola zrekonštruovaná budova národnej kultúrnej pamiatky - kasární, začala sa výstavba objektu urgentného príjmu v Nemocnici Komárno. Ukončená by mala byť v marci 2021, celkové náklady sú vyčíslené na vyše 9 miliónov eur.