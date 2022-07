Vďaka Kauflandu otvorili v dvoch mestách K Parky, tento rok pribudne ešte ďalších päť

18.7.2022 (Webnoviny.sk) -Nový projekt spoločnosti Kaufland zaznamenal mimoriadny úspech. Do prvého ročníka sa zapojilo 36 miest a mestských častí z celého Slovenska, ktoré sa uchádzali o moderný športovo-oddychový areál. Ľudia v hlasovaní odovzdali celkovo 980 037 hlasov a rozhodli, ktorých sedem z nich získa tento rok od reťazca K Park. V prvej sedmičke sa umiestnili Košice Poľov, Dolný Kubín, Rimavská Sobota, Rožňava, Bratislava, Devínska Nová Ves, Sabinov a Košice Sídlisko Ťahanovce.hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko, a dodáva:Slávnostné otvorenie si tínedžeri užili s kopou pohybu, hudby a zábavy s populárnym moderátorom, mladými rapermi a nechýbala ani skvelá parkour show. Nové športovo-oddychové areály privítali aj zástupcovia miest, v ktorých ich mladí ľudia už odteraz môžu využívať.Viceprimátorka mesta Rimavská Sobota ocenila jedinečný projekt spoločnosti Kaufland, ktorého cieľom je prebúdzať a rozvíjať vzťah mladých ľudí k športu.dodala JUDr. Andrea Andrášiová.skonštatoval pri otvorení K Parku aj Roland Lacko, starosta mestskej časti Košice Poľov.V projekte, ktorý oceňujú mestá aj široká verejnosť, bude Kaufland pokračovať aj naďalej. Do druhého ročníka registrácia už prebehla a v termíne od 25. augusta do 5. októbra môžu ľudia opäť zahlasovať za ďalšiu víťaznú sedmičku. Viac informácií nájdete na www.kauflandpark.sk Informačný servis