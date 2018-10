Vďaka potravinovej zbierke sme spoločne uľahčili život 2977 rodinám po celom Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Pre niekoho úplne bežné potraviny, ako kilo múky či balíček cestovín, môžu byť častokrát pre určité skupiny ľudí vzácne. V rámci charitatívnej zbierky "Pomáhame potravinami" tak už po piatykrát mohli zákazníci obchodného reťazca Kaufland pomôcť tým, že k svojmu nákupu pridali niektorú z trvanlivých potravín z odporúčaného zoznamu a následne ju odovzdali dobrovoľníkom zo SČK. Tohtoročné balíčky boli okrem potravín obohatené o 10 470 kusov vitamínu C, ktoré venovala spoločnosť Kaufland, aby pomohol ľuďom prekonať chrípkové obdobie bez chorôb."Tento projekt organizujeme už po piatykrát a s potešením vnímame, ako sa z roka na rok zapája stále viac a viac našich zákazníkov. Tento rok sa do tejto zbierky zapojilo viac ako 14 500 zákazníkov, čo je o 22% viac ako minulý rok. Je úžasné sledovať, ako ľudom nie sú ľahostajné osudy ľudí, ktorí toho nemajú veľa," hovorí Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.Potravinovú zbierku tento rok podporili aj známe osobnosti, medzi inými aj Emma Drobná. "Mám rada charitatívne a benefičné akcie a zbierky, pri ktorých vidím, že sú naozaj transparentné. Ak za nimi navyše stoja silné značky, sú tiež dôveryhodné. Okrem toho je pre mňa dobrý pocit, ak môžem využiť svoje meno na podporu dobrej veci. Dáva to mojej práci nový význam," vysvetlila Drobná svoje zapojenie.V obchodných domoch spoločnosti Kaufland bolo v tento deň celkovo 772 zapojených dobrovoľníkov zo Slovenského Červeného kríža, ktorí spolu odpracovali 4369 hodín. Tí sa postarali nielen o zbieranie a balenie vyzbieraných potravín, ale aj o ich konečnú distribúciu medzi ľudí. "Pre červenokrižiakov to bol deň plný dobrej nálady. Zaznamenali sme mnohé pozitívne reakcie. Je vidieť, že ľudia si na túto každoročnú zbierku potravín už zvykli a radi ju podporujú, mnohokrát ich vôbec nebolo treba osloviť, aby nejaké potraviny darovali. Obrovské množstvo vyzbieraných potravín síce znamená aj viac práce, no pocit, že spolu pomôžeme viacerým rodinám či osamelým ľuďom, stojí za to. Ďakujeme každému človeku, ktorý k našim dobrovoľníkom v predajni neprišiel s prázdnymi rukami," hovorí generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová.