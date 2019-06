Vďaka rekonštrukcii cesty I/66 v Ždiari sa miestni dočkajú chodníka

Foto: TASR- Roman Hanc Foto: TASR- Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ždiar 12. júna (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) aktuálne končí s rekonštrukciou cesty I/66 v obci Ždiar pod Belianskymi Tatrami. Miestni obyvatelia sa tak po rokoch dočkajú chodníka, ktorý pri hlavnej ceste chýbal.uviedla pre TASR hovorkyňa SSC Lucia Karelová.Dodala, že súčasťou prác je úprava vozovky, výstavba zastávkových ník a priechodov pre chodcov s osvetlením, výstavba dažďovej kanalizácie, chodníkov v intraviláne obce a lávky pre peších cez Filipský potok. Okrem toho dôjde k prekládke inžinierskych sietí a zrekonštruujú sa, prípadne sa vybudujú, nové priepusty a odvodňovacie zariadenia.doplnila Karelová s tým, že celková dĺžka opravenej vozovky je na úrovni takmer piatich kilometrov.Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, náklady na výstavbu sú v celkovej výške takmer 3,3 milióna eur. Dôvodom rekonštrukčných prác je, že táto cesta je súčasťou siete z juhu na sever so začiatkom na hraničnom priechode s Maďarskom Šahy - Parassapuszta a koncom na hranici s Poľskom Tatranská Javorina – Lysá Poľana.ozrejmila hovorkyňa SSC. Vozovka s krytom z asfaltového betónu okrem toho vykazovala poruchy spôsobené prevažne dopravným zaťažením, ako aj nefunkčným odvedením povrchových vôd.Význam spomínaných opatrení je znásobený aj výrazným nárastom turistického ruchu do obce Ždiar a do neďalekej Bachledovej doliny. To malo za následok zvýšený pohyb chodcov po štátnej ceste a zvýšené riziko ich stretu s vozidlami. Práve preto víta rekonštrukčné práce aj starosta Ždiaru Pavel Bekeš.skonštatoval s tým, že nový chodník, ktorý sa bude končiť pri benzínovej pumpe, má chrániť predovšetkým chodcov, či už miestnych, alebo turistov. Celý proces prípravy projektu podľa neho trval tri roky.Stavebné práce sú realizované prevažne v intraviláne obce Ždiar za plnej premávky, čo podľa Karelovej značne komplikuje zhotoviteľovi pohyb po stavenisku. V nemalej miere k sťaženiu prác prispieva aj priamy kontakt s nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa pozdĺž cesty, čo si vyžaduje zvýšenú koordináciu prác a pracovných postupov a neustálu komunikáciu s dotknutými účastníkmi výstavby. Plynulosť postupu stavebných prác skomplikovali aj povodne z júna minulého roka a mimoriadna situácia na celom úseku od obce Tatranská Kotlina po obec Podspády a s tým spojené obmedzenia dopravy.ubezpečila Karelová.