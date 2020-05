Vďaka zákazníkom Lidla sa napísalo sto príbehov pomoci vážne chorým deťom

100 príbehov



80 detí absolvovalo vďaka projektu rehabilitácie či terapie



39 detí dostalo špeciálne zdravotné pomôcky



14 rodín získalo palivovú kartu



3 rodiny dostali príspevok na nové auto



2 deti dostali špeciálne lieky



2 deti dostali príspevok na operáciu vo Viedni



1 dieťa dostalo špeciálne vycvičeného psíka



1 rodine sme opravili strechu na dome





27.5.2020 (Webnoviny.sk) - V rámci projektu "Od začiatku v dobrých rukách" prerozdelil diskontný reťazec už 300 000 €.Silné príbehy plné zázrakov, aj tak by sa dal popísať projekt "Od začiatku v dobrých rukách", v rámci ktorého pomáhajú zákazníci Lidla vážne chorým deťom. Diskont sa v roku 2018 rozhodol podať pomocnú ruku malým bojovníkom, ktorí od svojich prvých okamihov bojujú o to najcennejšie, o svoje zdravie. Sto príbehov, tristotisíc eur a predovšetkým obrovské množstvo nádeje, projekt "Od začiatku v dobrých rukách" dosiahol úžasný míľnik."Keď sme pred dvoma rokmi projekt spúšťali, hovorili sme si, že ak dokážeme pomôcť aspoň niekoľkým deťom, bude to stáť za to. Je skvelé, že sa nám podarilo spolu s našimi zákazníkmi napísať už sto príbehov," povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie v Lidli.Lidl garantuje dôkladné posúdenie každej prijatej žiadosti a pomoc poskytuje deťom podľa ich špecifických potrieb. Ako vyzerá projekt v číslach?V rámci projektu "Od začiatku v dobrých rukách" venuje Lidl 10 centov za každé predané balenie plienok vlastnej značky Lupilu na pomoc rodinám s vážne chorými deťmi vo veku do 3 rokov. Všetky informácie o projekte, príbehy podporených detí a prihlasovací formulár nájdete na www.spolocenskazodpovednost.sk Okrem spomenutého projektu pomáha Lidl chorým deťom aj v rámci projektu "Dobré rozprávky". Už päť rokov venuje diskont všetkým slovenským pôrodniciam, ktoré umožňujú bezplatný pôrod, život zachraňujúce prístroje pre novorodencov. Počas piatich rokov získali slovenské nemocnice prístroje v celkovej hodnote takmer 4 500 000 €.Informačný servis