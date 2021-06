Vdova po spisovateľovi J. D Salingerovi chce poďakovať mestu, kde rešpektovali jeho súkromie

Poďakovanie mestu Cornish

Súčasná knižnica je v zlom stave

9.6.2021 - Vdova po americkom spisovateľovi J. D. Salingerovi chce mestečku Cornish v štáte New Hampshire darovať budovu niekdajšieho obchodu so zmiešaným tovarom, aby v nej bolo možné vytvoriť knižnicu.Autor známej knihy „Kto chytá v žite“ strávil posledných takmer šesť desaťročí svojho života v Cornishi, ďaleko od zraku verejnosti. Zomrel v roku 2010.Colleen O´Neillová kúpila bývalý obchod v roku 2016. Znova ho otvorila, ale asi o 18 mesiacov neskôr ho zatvorili.„Knižnica môže byť tým dôležitým miestom, ktoré pomôže našej komunite prosperovať,“ uviedla v liste mestskému zastupiteľstvu. O´Neillová chce takto poďakovať mestu za rešpektovanie súkromia jej manžela.Súčasná knižnica v Cornishi bola postavená okolo roku 1910 a chýba jej parkovanie mimo ulice a dokonca tečúca voda. Nespĺňa tiež legislatívne normy, napríklad z pohľadu prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím.„Potrebujeme nové miesto a toto je možno odpoveď na naše modlitby,“ uvítala nápad správkyňa knižnice Laura Cousineauová.