Vdovu po opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom zaradilo Rusko na zoznam extrémistov

Alexej Navaľnyj bol najhlasnejší kritik



Alexej Navaľnyj bol najhlasnejší kritik ruského vodcu Vladimira Putina a zomrel vo februári v arktickej trestaneckej kolónii, kde si odpykával 19-ročný trest za extrémizmus. Vo väzbe bol od roku 2021, keď ho zatkli po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval po otrave nervovoparalytickou látkou. Navaľná z jeho smrti viní Putina a zaviazala sa pokračovať v jeho aktivitách. Kremeľ účasť na Navaľného otrave aj smrti popiera.

11.7.2024 (SITA.sk) - Ruské úrady vo štvrtok zaradili vdovu po zosnulom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom na zoznam teroristov a extrémistov. Zaradenie Julije Navaľnej na zoznam zo strany ruskej Federálnej služby pre finančný monitoring znamená obmedzenie bankových transakcií, čo sa vo veľkej miere používa proti členom ruskej opozície.Už deň predtým moskovský súd nariadil zatknutie Navaľnej na základe obvinení zo zapojenia sa do extrémistickej skupiny. Navaľná žije v zahraničí a teraz jej pri návrate do vlasti hrozí, že ju zatknú.Úrady nešpecifikovali obvinenia voči Navaľnej, ale pravdepodobne súvisia s tým, že Navaľného protikorupčnú nadáciu evidujú ako extrémistickú organizáciu. Hovorkyňa Navaľnej Kira Jarmyšová na najnovšie kroky úradov reagovala na sociálnej sieti X s tým, že „ak sú také háklivé, znamená to, že Julija robí všetko správne“.