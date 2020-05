Vedci dosiahli rekordnú rýchlosť internetu, za sekundu by mohli stiahnuť tisíce filmov

Zariadenie otestovali mimo laboratória

Využitie pri autonómnych vozidlách

23.5.2020 - Austrálski vedci tvrdia, že zaznamenali vôbec najvyššiu rýchlosť internetu. Ako informuje spravodajský portál BBC, tím z Monash University, Swinburne University a Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) nameral rýchlosť dát 44,2 terabitov za sekundu. Pri takejto rýchlosti by si používatelia mohli napríklad stiahnuť viac ako tisíc filmov s vysokým rozlíšením za sekundu.Výskumníci tvrdia, že rekordnú rýchlosť dosiahli využitím takzvaného mikrohrebeňa - zariadenia, ktoré nahradilo približne 80 laserov využívaných v niektorých existujúcich telekomunikačných hardvéroch. Zariadenie otestovali mimo laboratória na už existujúcej infraštruktúre podobnej austrálskej Národnej širokopásmovej sieti. Výsledkom ich experimentu bolo najvyššie množstvo dát, ktoré kedy vytvoril jediný optický čip.Tím výskumníkov dúfa, že ich zistenie ponúka pohľad na to, ako by mohlo vyzerať internetové pripojenie v budúcnosti. "Náš výskum ukazuje schopnosť optických vláken, ktoré už máme v zemi, byť hlavnou oporou komunikačných sietí teraz a v budúcnosti," vyjadril sa Bill Corcoran z Monash University."Tieto dáta sa môžu použiť pri autonómnych vozidlách a budúcej doprave, mohli by pomôcť odvetviam medicíny, vzdelávania, finančníctva či elektronického obchodu a tiež by nám mohli umožniť čítať si s našimi vnúčatami, ktoré sú vzdialené mnoho kilometrov," dodal.Podľa Davida Mossa zo Swinburne University sú ich zistenia "enormným prelomom". "Mikrohrebene nám ponúkajú nesmierny prísľub, že naplníme neuveriteľný svetový dopyt po širokopásmovom internete," vysvetlil.