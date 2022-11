Vedci objasnili, prečo psy olizujú tvár a nohy majiteľom?

Všetci si týchto štvornohých miláčikov zamilovali pre ich absolútnu vernosť a bezhraničnú lásku k svojim majiteľom. Máte doma psa? Skúste sa o ňom dozvedieť viac a uvidíte jeho správanie a signály.

Pes olizuje svojmu majiteľovi nohy

To znamená, že potrebuje vašu pozornosť, najmä maznanie.

Pes olizuje tvár majiteľa

Týmto gestom váš maznáčik prejavuje lásku a oddanosť. Čo keď vás strčí do nosa? Takže získal pozornosť a jasne ukázal lásku.

Mladý pes alebo šteňa hryzie alebo vrčí na svojho majiteľa

Snaží sa tak prekonať alebo upevniť svoje miesto v ľudskej skupine. Toto správanie je počas hrania normálne. Pokiaľ sa to však stane inokedy, je potrebné psa vhodným spôsobom viesť.

Pes má vystrčený zadok

To znamená, že sa s vami chce hrať.

Pes vrtí chvostom

Toto správanie znamená, že váš štvornohý maznáčik je šťastný a budete sa mu s radosťou venovať.

Tiež máme pár zaujímavých vecí so psami. Poznáte ich? Psy majú na nose jedinečné odtlačky, rovnako ako ľudia majú odtlačky prstov. Váš štvornohý maznáčik lepšie vidí v tme. V normálnom svetle je často krátkozraký. Keď je psovi rok, je to ako 15 rokov ľudského života. Plemeno známe ako baset nevie od narodenia plávať. Vedeli ste, že najčastejšie zdravotné problémy trápia psy? Je to nadváha. Nielenže svojmu miláčikovi doprajete kvalitné krmivo, ale aj cvičte. Čokoládu by ste psom nikdy nemali dávať, mohli by ste ich zabiť. Psie uši ovláda až 18 svalových skupín.