Vedci objavili miesto s najčistejším vzduchom na Zemi, oblasť doteraz nepoškodila ľudská aktivita

Žiadne aerosóly z ľudskej aktivity

Skutočne nedotknutý región

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vedci sa domnievajú, že našli oblasť s najčistejším vzduchom na Zemi. Nachádza sa nad Južným oceánom, ktorý obklopuje Antarktídu.Odborníci z Colorado State University vypracovali prvú štúdiu svojho druhu o zložení bioaerosólov a zistili, že ľudská aktivita túto oblasť doteraz nezmenila.Sonia Kreidenweis spolu so svojím tímom potvrdila, že v pozorovanom vzduchu nie sú žiadne aerosóly pochádzajúce z ľudskej aktivity - ako napríklad zo spaľovania fosílnych palív, výsadby určitých plodín, výroby hnojív či likvidácie odpadových vôd.Spoluautor štúdie Thomas Hill vysvetlil, že "aerosóly regulujú vlastnosti oblakov nad Južným oceánom a sú veľmi naviazané na biologické procesy v oceáne. Antarktída sa zdá byť izolovaná od južného šírenia mikroorganizmov a prílevu živín z južnejších kontinentov"."Naznačuje to, že Južný oceán je jedným z veľmi mála miest na Zemi, ktoré sú minimálne ovplyvnené antropogénnymi aktivitami," dodal.Vedci odobrali vzorky vzduchu, ktorý má priamy kontakt s oceánom a následne skúmali zloženie mikróbov. Vedec Jun Uetake zistil, že pochádzajú z oceánu. Výsledky sú iné, ako vo väčšine štúdií z oceánov na severnej pologuli či v oblasti subtrópov, kde väčšina nájdených mikróbov pochádza z kontinentov. Výskumníci preto tento región označili za "skutočne nedotknutý". Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje znečistenie ovzdušia za globálnu krízu verejného zdravia s tým, že ročne zabije sedem miliónov ľudí.