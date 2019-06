Vedci po prvý raz zaznamenali spev vzácnej veľryby japonskej, nahrali štyri „veľrybie piesne“

ANCHORAGE 25. júna - Biológovia z amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) nahrali spev jednej z najvzácnejších veľrýb na svete - ohrozenej veľryby japonskej (Eubalaena japonica).Je to pritom vôbec po prvý raz, čo zaznamenali spev v akejkoľvek populácii druhov veľrýb rodu Eubalaena. Uviedla to Jessica Crance z NOAA, ktorej to potvrdili odborníci na veľryby južné (Eubalaena australis) a veľryby biskajské (Eubalaena glacialis).

Štyri rozličné "veľrybie piesne"

Vedci pri svojom výskume použili zakotvené akustické rekordéry, ktorými zaznamenávali opakované vzorce volania týchto veľrýb. Za osem rokov zaznamenali na piatich miestach v Beringovom mori pri pobreží Aljašky štyri rozličné "veľrybie piesne", vysvetlila morská biologička.Na zvuky veľrýb japonských narazili výskumníci NOAA pre rybolov počas terénneho prieskumu v roku 2010, keď zaznamenali zvukové vzorce, ktoré nevedeli identifikovať. Hoci si mysleli, že je to tento druh veľryby, chýbalo im podľa Crance "vizuálne potvrdenie".Vedci preskúmali dlhodobé dáta z rekordérov a zaznamenali opakované zvukové vzorce, dlho sa im však nedarilo potvrdiť ich zdroj.

Zvuk získaný zo štyroch rekordérov naraz

Prelom prišiel v roku 2017, keď Crance a jej tím začuli zvuky jednej z týchto veľrýb v reálnom čase z rekordérov pripevnených na bójach. Keďže vedci dokážu získavať zvuk až zo štyroch rekordérov naraz, vedeli podľa toho určiť pozíciu veľryby, ktorá dané zvuky vydávala.Na základe predošlých prieskumov a genetických štúdií ju potom identifikovali ako samca veľryby japonskej. Veľryby rodu Eubalaena robia rôzne druhy zvukov, pričom prevláda zvuk pripomínajúci výstrel. Okrem toho tiež nariekajú či "kričia".Dosiaľ však takéto zvuky vedci nezaznamenali v opakujúcom sa rytmickom vzorci - piesni. Vo vodách pri Aljaške žije zhruba 30 jedincov veľrýb japonských. Spomínaný samec sa zrejme svojím spevom pokúšal prilákať samicu, uviedla Crance a dodala, že nájsť si partnera v takej malej populácii musí byť ťažké.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.fisheries.noaa.gov.