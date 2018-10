VEDCI VARUJÚ: Stredomorské lokality UNESCO ohrozuje vzostup hladiny

Benátky, archívna snímka.Foto: TASR/AP Benátky, archívna snímka.Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 16. októbra (TASR) - Desiatky lokalít zaradených na zoznam Svetového dedičstva UNESCO v Stredomorí sú vysoko ohrozené stúpajúcou hladinou svetového oceánu. Upozorňuje na to medzinárodný expertný tím v štúdii, ktorú v utorok zverejnili v online vedeckom časopise Nature Communications.Všetky okrem dvoch zo 49 predmetných lokalít nachádzajúcich sa na pobreží Stredozemného mora čelia riziku poškodenia alebo zničenia následkom pobrežných záplav, eróziou pôdy alebo oboch, pričom je iba zopár možností, ako tieto ikony ľudskej civilizácie ochrániť, uvádza spravodajská stanica France 24.Medzi najohrozenejšie z nich patria Benátky so svojou lagúnou, Bazilika Matky Božej Nanebovzatej v meste Aquileia a mesto Ferrera s deltou rieky Pád.vysvetľujú vedci.V roku 2013 klimatologický výbor OSN odhadol, že svetové oceány by mohli do konca tohto storočia vzrásť o 76 centimetrov. Avšak nedávne štúdie, berúc do úvahy zmenšujúcu sa plochu ľadovej pokrývky, čo je dnes hlavným faktorom stúpania hladiny mora, naznačujú, že zmienené skoršie predpovede boli príliš konzervatívne.Medzivládna skupina odborníkov pre klimatické zmeny (IPCC) zverejní nové odhady v septembri 2019.Lokality najviac ohrozené pobrežnou eróziou zahŕňajú mesto Súr v Libanone, archeologický komplex Tárraco v Španielsku a pozostatky mesta Efez v Turecku, uvádza sa v predmetnej štúdii.Iba niekoľko lokalít Svetového dedičstva, vrátane súboru ranokresťanských pamiatok v talianskej Ravenne či Katedrály sv. Jakuba v chorvátskom Šibeniku, by mohli byť premiestnené. To je však v rozpore s princípmi UNESCO.