Vedci vyrazia na dosiaľ najväčšiu polárnu expedíciu do Arktídy, budú skúmať klimatické zmeny

21.9.2019 - Vedci z 19 krajín sveta vyrazia v piatok na dosiaľ najväčšiu a najkomplexnejšiu polárnu expedíciu do centrálnej Arktídy. Trvať má rok a vedci dúfajú, že im pomôže zlepšiť vedecké modely, ktoré napomáhajú chápaniu klimatickej zmeny.

Vystriedajú sa stovky vedcov

Na projekte MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) v hodnote viac ako 130 miliónov eur sa v Arktíde vystrieda 600 vedcov z rôznych krajín, vrátane Nemecka, Spojených štátov, Veľkej Británie, Francúzska, Ruska alebo Číny."Arktída je epicentrom globálnej klimatickej zmeny," skonštatoval vedúci expedície Markus Rex z nemeckého Inštitútu Alfreda Wegenera pre polárny výskum a výskum oceánov. "Súčasne je však Arktída aj časťou planéty, kde klimatickému systému rozumieme najmenej," dodal.

Budú skúmať ľad aj oceán

Nemecký ľadoborec RV Polarstern plný vedeckého vybavenia opustí v piatok prístav v severonórskom Tromso. Spolu so sprievodnou ruskou loďou budú hľadať dostatočne veľkú ľadovú kryhu, kde zakotvia, založia základňu a pomaly sa nechajú unášať smerom k Severnému pólu. Na lodi sa budú každé dva mesiace striedať 100-členné vedecké tímy.Cieľom MOSAiC je skúmať všetky aspekty klimatického systému v Arktíde. Okolo Polarstern rozložia na ľade vedecké prístroje, niektoré do vzdialenosti až 50 kilometrov. Vedci budú skúmať ľad, oceán, atmosféru a dokonca aj tamojšiu faunu. Ročný výskum má viesť k väčšej istote pri prognózach budúcich zmien.Informácie pochádzajú z agentúry The Associated Press a webstránky www.bbc.com.