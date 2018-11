Vedci vyriešili záhadu, ako vombaty produkujú výkaly v tvare kocky

Na snímke vombat. Foto: Wikipédia Na snímke vombat. Foto: Wikipédia

Washington 19. novembra (TASR) - Vedci sú presvedčení, že vyriešili jednu z najpáchnucejších záhad zvieracej ríše - ako vombaty produkujú výkaly v tvare kocky. Ide o biologickú kuriozitu, ktorá miatla vedcov a fascinovala ľudí na internete, pripomína britský denník Independent.Hranaté exkrementy týchto zavalitých vačkovcov sú v prírode jedinečné. Vombaty vylučujú každú noc 80-100 kociek. To, že majú rovné strany, znamená, že sa neodkotúľajú zo spadnutých kmeňov stromov alebo kameňov, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že prilákajú pozornosť partnera na párenie.Vedci si nevedeli celkom dobre vysvetliť, ako sú vombaty s ich okrúhlymi konečníkmi schopné takto svoje výkaly vytvarovať. Teraz sa však tím amerických strojných inžinierov a austrálskych biológov domnieva, že všetky pochybnosti sa podarilo odstrániť.Hlavná autorka štúdie Patricia Yangová z Georgia Institute of Technology v americkej Atlante sa rozhodla skúmať, či by rozdiely v štruktúrach mäkkého tkaniva vombatov mohli vysvetliť ich čudne tvarované exkrementy."Prvá vec, čo ma na tom upútala, je to, že nikdy som sa v biológii nestretla s ničím takým zvláštnym. Bola to záhada," povedala Yangová, ktorá skúma hydrodynamiku tekutín vrátane krvi, spracovanej potravy a moču v telách zvierat.Vedci skúmali tráviace ústrojenstvá vombatov zrazených pri dopravných nehodách v austrálskej Tasmánii. Zistili, že v blízkosti konca čreva sa výkaly menili z tekutého do pevného skupenstva v tvare malých oddelených kociek. Veci prišli k záveru, že rozličné tvarové vlastnosti črevných stien vombatov umožňujú vytvarovanie kociek."V súčasnosti máme len dve metódy výroby kociek: Vytvarujeme ich alebo vyrežeme. Teraz máme túto tretiu metódu," dodala Yangová s tým, že pri výrobnom procese by sa mohlo využiť aj mäkké tkanivo.