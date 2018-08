Vedci z USA kŕmia kravy morskými riasami, aby znížili emisie metánu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Davis 31. augusta (TASR) - Vedci z Kalifornskej univerzity kŕmia dojnice morskými riasami v snahe, aby bol dobytokk životnému prostrediu.Kalifornská univerzita v Davise skúma, či pridávanie malých množstiev morských rias do potravy pre dobytok pomôže znižovať ich emisie metánu, skleníkového plynu, ktorý produkujú pri tráviacom procese.V štúdii z tohtoročnej jari vedci zistili, že emisie metánu sa znížili o viac ako 30 percent u kráv holštajnského plemena, ktoré konzumovali riasy z oceánu. Tie im namiešali do krmiva a osladili melasou, aby prekryli slanú chuť.Na potvrdenie bezpečnosti a účinnosti tejto metódy bude ešte potrebných viac výskumov a pestovatelia rias by museli zvýšiť svoju produkciu, aby to bolo pre farmárov výhodné z ekonomického hľadiska.Mliečne farmy a iné prevádzky zaoberajúce sa chovom dobytka sú významnými zdrojmi metánu, skleníkového plynu, ktorý je v tejto súvislosti oveľa silnejší ako oxid uhličitý.Vedci na celom svete sa snažia nájsť spôsob, ako znížiť tieto emisie napríklad pridávaním cesnaku, oregana, škorice či dokonca kari do potravy - všetko so zmiešanými výsledkami.Ak sa pridávanie morských rias do krmiva pre dobytok ukáže ako úspešné, mohlo by to pomôcť kalifornským mliečnym farmám vyhovieť štátnemu zákonu požadujúcemu zníženie emisií o 40 percent do roku 2030, dodáva agentúra AP.