Vedci zo SAV hľadali vo vlakoch ZSSK nový koronavírus. Nenašli nič

"Prijaté opatrenia a polymérová dezinfekcia vlakov zjavne fungujú," konštatuje predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň.



"Dodržiavajte pravidlá R-O-R. Noste respirátor vždy, keď nepijete a nejete, umývajte si ruky a riziko nákazy vo vlaku je minimálne," hovoria slovenskí vedci.





Zrealizované a plánované (už podpísané) investície do vozidlového parku od roku 2016:



celkový objem: 160 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2020 – 2022 (16 ks EJ je už v prevádzke)



nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)







celkový objem: 77 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2019 – 2021 (všetkých 21 ks DMJ je už v prevádzke)



nasadzovanie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)







celkový objem: 38,8 milióna eur



predpokladané dodanie: január 2021 – december 2021



nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)







celkový objem: 66,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (všetkých 35 ks nových vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)







celkový objem: 37,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (44 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)







celkový objem: 3,9 milióna eur



predpokladané dodanie: 2016 – 2020 (všetkých 37 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)







celkový objem: 37,8 milióna eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)



podpis zmluvy: 15. 1. 2021



prvý dodaný vozeň: predpokladáme 12/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023







celkový objem 32,98 milióna eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)



podpis zmluvy: 15. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021



predpokladané dodanie prvých vozňov: 8/2022



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023







oblasť nasadenia: Vysoké Tatry



predpokladaný podpis zmluvy: 7/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 10/2023







predpokladaná oblasť nasadenia: Žilinský kraj (Kysuce - Čadca, Žilina, Rajec) aj Prešovský kraj



predpokladaný podpis zmluvy: 8 – 9/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023







predpokladaná hodnota zákazky: 76 284 000 eur



oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou)



predpokladaný podpis zmluvy: 7/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023







predpokladaná oblasť nasadenia: Nové Zámky, Bratislava, Žilina



predpokladaný podpis zmluvy: 7 – 8/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 10/2023







predpokladaná hodnota zákazky: 32 400 400 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Zvolen – Košice, Brezno (južná trasa)



predpokladaný podpis zmluvy: 8 – 9/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2021 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a Slovenská akadémia vied (SAV) dnes médiám predstavili závery spoločného výskumu. Vo vlakoch, v pokladniciach a v odpočinkových miestnostiach hľadali vedci koncom apríla a začiatkom mája nový koronavírus. Nenašli ho ani v jednej zo 187 vzoriek, ktoré odobrali. O výsledkoch výskumu bude ZSSK informovať cestujúcich aj v reklamnej kampani s názvomOdber biologického materiálu stermi vo vlakoch a v iných priestoroch ZSSK uskutočnili odborníci z Biomedicínskeho centra SAV a zaškolení pracovníci ZSSK. Testami prešli personál prvého kontaktu (pokladníci a sprevádzajúci personál), rušňovodiči a nimi užívané priestory, miesta v osobných vlakoch, diaľkové vlaky (rýchliky) a regionálne/prímestské vlaky. Odbery boli vykonané pred a po ceste vlaku s cestujúcimi.Celkovo bolo analyzovaných 187 vzoriek. Tie boli počas transportu udržiavané v cestovných chladničkách a prevoz vzoriek do Biotechnologických laboratórií BMC SAV bol zabezpečený tak, aby mohli byť analyzované do 24 hodín po odbere. Vzorky boli skúmané na prítomnosť RNA a antigénov vírusu spôsobujúceho COVID-19. Pre izoláciu vírusovej RNA a na jej detekciu metódou RT-PCR boli použité štandardné validované metódy používané pre diagnostiku SARS-CoV-2 podľa aktuálnych Štandardných operačných postupov (SOP) Biotechnologických laboratórií BMC SAV.V stručnosti, pre izoláciu RNA bola použitá štandardná súprava PureLink Pro 96 Viral RNA/DNA Kit (Invitrogen) a pre PCR analýzy bol používaný rTEST COVID-19 MultiPlex qPCR Kit (MultiplexDX) podľa odporúčaní výrobcov a podľa SOP.Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK: "Výsledky výskumu som očakával trochu s napätím. Počet cestujúcich nám v uplynulých 14 mesiacoch dramaticky klesol, no posledný mesiac sa postupne vraciame do normálu. Spúšťame medzinárodné spoje, vrátane dovolenkového autovlaku do Splitu či obľúbených IC vlakov. Všetky vlaky okrem zvýšenej frekvencie normálneho upratovania dezinfikujeme ozónom a 2x týždenne polymérovou dezinfekciou s účinnosťou 6 – 7 dní. Ak by sa nový vírus našiel vo zvýšenej miere, neviem, čo viac by sme mohli pre bezpečnosť cestujúcich ešte spraviť. To, že sa vysoko citlivou PCR metódou prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 nepotvrdila, vypovedá o zodpovednosti našich zamestnancov i cestujúcich a tiež o precíznom čistení a dezinfekcii priestorov."Štandardne sa denne čistia vozne, sanita a dotykové plochy vo vlaku prostriedkami na báze etanolu a chlóru (od vypuknutia pandémie sa po každom prevádzkovom čistení vykonáva dezinfekcia dotykových plôch – kľučky, držadlá, stolíky...). Denne sa kontroluje klimatizácia, mesačne, resp. dvojmesačne a ročne (podľa typu klimatizácie) sa robí výmena filtrov. Minimálne raz za 24 hodín sa vykonáva prevádzkové čistenie osobných vozňov: vyprázdnenie nádob na odpadky, umývanie podlahy, umyvárne a WC, vyprášenie rohoží, vysávanie kobercov, čistenie sedadiel a operadiel, políc, stolíkov, zrkadiel, držadiel. Zároveň, už mimo hygienického čistenia, sa odstraňujú zvyšky nálepiek a interiérové grafity. V zime sa pre väčšiu bezpečnosť cestujúcich a obslužného personálu odstraňuje sneh zo schodíkov, stúpadiel a spojovacích mostíkov.RNDr. Vladimír Zelník, CSc., vedúci Biotechnologických laboratórií BMC SAV: "To, že sme v nazbieraných vzorkách neidentifikovali vírus, neznamená, že vo vlaku nikdy necestoval infikovaný človek. My sme však potvrdili, že na nami testovaných miestach, ako sú sedačky, koše, často využívané tlačidlá, madlá a kľučky, vírus nezostal. Milo ma to prekvapilo a je to jednoznačne vynikajúca správa, pretože použitou metódou sme schopní identifikovať aj zvyšky už neinfekčného vírusu. Samozrejme, rúška, v ideálnom prípade respirátory, výrazne znižujú možnosť infekcie z kvapôčok, ak sme sa dostali do blízkosti niekoho, kto je nositeľom vírusu. Stále tiež platí, že by sme si mali pravidelne a možno o niečo častejšie ako pred pandémiou umývať či dezinfikovať ruky, najmä pred jedlom a pitím. Už obyčajné mydlo je 100 % ochranou a výborné sú tiež dezinfekčné gély. Za mňa výsledok testovania odzrkadlil úspešnú snahu ZSSK zabezpečiť zodpovedné čistenie a dezinfekciu priestorov vlakov."Vo vlakoch ZSSK platia všetky opatrenia, ktoré boli zavedené už na začiatku pandémie, t. j. povinnosť mať prekryté dýchacie cesty – cestujúcim vo vlakoch, ktoré prechádzajú z lepších (zelená, žltá, oranžová) cez horšie okresy (ružová farba a horšie), sa odporúča v záujme ochrany ich zdravia mať na tvári nasadený respirátor počas celej dĺžky cesty. Respirátor si možno zložiť na nevyhnutne potrebný čas počas jedenia a pitia. Je dobre, ak majú cestujúci so sebou dezinfekciu a používajú ju. Povinnosť prekrytia dýchacích ciest platí aj pri kúpe cestovných dokladov v pokladniciach, pričom sa odporúča využívať bezkontaktnú platbu kartou. Vlakvedúci vo vlakoch nekontrolujú testy ani potvrdenia o očkovaní či prekonaní ochorenia COVID-19. Pre vnútroštátne cesty dnes takéto dokumenty ani nie sú potrebné. Cesty do zahraničia sa riadia aktuálnymi predpismi tej-ktorej krajiny. Opäť však platí, že kontrolu týchto predpisov nevykonávajú zamestnanci ZSSK, ale iné zodpovedné a poverené inštitúcie (zväčša polícia).Kompletné výsledky analýz mikrobiálnych sterov zo vzoriek pred cestou a po ceste nájdete v prílohe tlačovej správy 25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) - projekt EÚ21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) - projekt EÚ5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň - projekt EÚ + vlastné zdroje35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) - vlastné zdroje51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz - vlastné zdroje37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) - vlastné zdroje35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt17 ks nových osobných vozňov (klimatizované vozne 2. triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425 – vypísaná verejná súťaž, práve prebieha kontrola dokumentácie verejného obstarávania (VO) na ÚVO, nasledovať bude podpis zmluvy o dielo s výherným uchádzačomPredpokladaná hodnota zákazky: 31 500 000 eur15 ks dieselmotorových jednotiek (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. časť) – súťaž je vo fáze predkladania ponúk. Po ukončení lehoty na predkladanie ponúk bude dokumentácia z procesu VO predložená na výkon kontroly zo strany ÚVO. Zároveň prebieha aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti a CBA analýzy na základe pripomienok zo strany ÚHPPredpokladaná hodnota zákazky: 67 250 000 eur9 ks elektrických jednotiek – prebieha kontrola dokumentácie VO na ÚVO4 ks elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť) – aktuálne prebieha predkladanie ponúk, následne sa bude predkladať dokumentácia z procesu VO na výkon kontroly na ÚVO.Predpokladaná hodnota zákazky: 76 955 000 eur30 ks modernizovaných osobných vozňov Bdtmee (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. časť) – prebieha kontrola dokumentácie VO na ÚVOInformačný servis