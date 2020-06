Vedenie Formuly 1 potvrdilo termín štartu sezóny, zatiaľ potvrdili osem Veľkých cien

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 - Vedenie prestížneho motoristického seriálu monopostov F1 v utorok potvrdilo tohtosezónny štart na 5. júla. Pandémiou koronavírusu ohrozený súťažný ročník sa začne v Rakúsku na okruhu v Spielbergu, na ktorom sa o týždeň neskôr budú konať aj druhé preteky seriálu.F1 zatiaľ potvrdila osem Veľkých cien. Tretie preteky sa podľa očakávania uskutočnia 19. júla v Maďarsku na okruhu Hungaroring. Nasledovať budú dve VC v Anglicku na okruhu Silverstone (2.8. a 9.8.), šieste preteky sú na programe v španielskej Barcelone (16.8.).V závere augusta (30.8.) by sa malo jazdiť v Belgicku na okruhu Spa-Francorchamps a v úvode septembra (6.9.) v Taliansku v Monze. Okrem súťaží F1 sa v daných termínoch uskutočnia v rovnakých dejiskách aj preteky F2 a F3."V súvislosti so situáciou okolo pandémie ochorenia COVID-19 stále finalizujeme detaily ďalšej časti kalendára. Veríme, že ho budeme môcť prezentovať v najbližších týždňoch a sezóna F1 bude mať do decembra 15 až 18 zastávok," uvádza sa na oficiálnom webe F1."Začíname síce bez fanúšikov na tribúnach, no veríme, že až to situácia v najbližších mesiacoch dovolí, vrátia sa tam. Sme presvedčení, že návrat formuly 1 je veľmi želaný medzi fanúšikmi športu po celom svete," povedal šéf spoločnosti Liberty Media ako vlastníka motoristického seriálu F1 Chase Carey.