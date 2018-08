Vedenie La Ligy plánuje odohrať jeden riadny ligový zápas v USA

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 16. augusta (TASR) - Vedenie španielskej futbalovej La Ligy potvrdilo, že prinesie jeden zápas najvyššej súťaže do USA. K tomuto kroku liga pristúpila potom, ako uzavrela 15-ročnú sponzorskú zmluvu so spoločnosťou zábavného priemyslu Relevant.Odohranie duelu či neskôr možno duelov v USA má pomôcť k propagácii La Ligy na severoamerickom trhu. Stať sa tak má ešte v tejto sezóne. "citovala agentúra DPA z oficiálneho komuniké La Ligy. Bližšie detaily zainteresovaní neposkytli, správy zo Španielska však naznačujú, že to určite nebude prestížne El Clasico.Relevant je firma, ktorá v USA pomáhala organizovať aj zápasy Medzinárodného pohára majstrov.