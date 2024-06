Vedenie Markízy ocenilo rozhodnutie zamestnancov nevstúpiť do štrajku, situácii by nejako nepomohol

Zneužitie vysielania

Redakčná zodpovednosť

Požiadavky zamestnancov

7.6.2024 (SITA.sk) - Vedenie TV Markíza ocenilo rozhodnutie zamestnancov nevstúpiť do štrajku. Manažment to označil za pozitívny krok, štrajk by podľa nich situácii nijako nepomohol.„Svedčí o tom, že väčšine zamestnancov záleží na dobrom mene ich televízie, a že spoločne s vedením TV Markíza považujú súčasnú situáciu za riešiteľnú cestou racionálneho dialógu,“ píše sa vo vyhlásení vedenia Markízy k aktuálnej situácii.Vedenie zároveň deklarovalo ochotu a úsilie pokračovať v dialógu, ak v ňom budú partnermi zástupcovia zamestnancov, ktorí naozaj chcú rozumný dialóg a nie vyhrotenie situácie. Zadefinovali tiež tri body, ktoré podľa nich nemožno prekročiť ani relativizovať.„TV Markíza nikdy nepripustí, aby bolo jej vysielanie zneužité v prospech ktorejkoľvek zo súperiacich politických strán,“ uvádza sa v prvom bode.Vedenie televízie tiež deklarovalo, že ako zástupcovia držiteľa oprávnenia na vysielanie nesú redakčnú zodpovednosť za vysielanie.„Táto zodpovednosť pritom musí zostať nedeliteľná, pretože je to práve manažment TV Markíza, kto je plne zodpovedný regulačným orgánom, verejnosti a akcionárom televízie,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.Vedenie televízie zároveň označilo za nemysliteľné, aby ktokoľvek zneužil vysielací priestor na neautorizované vysielanie a poškodzoval dobré meno televízie, a takáto osoba do budúcna reprezentovala záujmy zamestnancov a bola naďalej tvárou televízie.„Manažment TV Markíza je zároveň presvedčený, že v skutočnosti sa požiadavky jeho zamestnancov a zamestnankýň prakticky zhodujú s jeho vlastnými snahami, smernicami Redakčnej rady CME, ako aj závermi Redakčnej rady CME,“ uzavrelo vedenie televízie.