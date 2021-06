Vedenie NHL stále nevie, či hráči pôjdu na ZOH do Pekingu. Čas sa kráti, tvrdí Bettman

NHL

NHL

NHL

Čas sa im rýchlo kráti

NHL

NHL

NHL

NHL

NHL

Chválospev na funkcionárov NHL

NHL

Videoanalytik má na krku žalobu

NHL

NHL

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.