Vedenie oficiálneho zoznamu akcionárov znamená aj ich ochranu

Bratislava 1. októbra (TASR) - Povinnosť viesť zoznam akcionárov listinných akcií na meno, ukladá spoločnostiam zákon o cenných papieroch a zároveň aj obchodný zákonník. Množstvo spoločností si túto povinnosť neplní, neuvedomujúc si dôležité právne a praktické dôsledky pre spoločnosť a jej akcionárov.Niektoré spoločnosti na Slovensku fungujú aj bez oficiálneho zoznamu akcionárov listinných akcií na meno. To môže ovplyvniť platnosť valného zhromaždenia a rozhodnutí, ktoré sa na ňom prijmú.vysvetľuje Michal Ninis, vedúci odboru Obchodných služieb Centrálneho depozitára cenných papierov SR(CDCP).Ak je teda niekto vlastníkom listinnej akcie, ale nie je zapísaný v zozname akcionárov listinných akcií na meno vedenom centrálnym depozitárom, v takom prípade vo vzťahu k emitentovi nemá napríklad právo hlasovať na valnom zhromaždení a nemá právo ani na výplatu dividend. Aby emitent naplno využil výhody vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno centrálnym depozitárom, je potrebné, aby zoznam udržiaval aktuálny.V prípade súdneho sporu medzi spoločnosťou a akcionármi, súd rozhodnutie valného zhromaždenia môže vyhlásiť za neplatné, ak súd zistí, že na valnom zhromaždení hlasovali osoby nezapísané do zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári. Vedenie zoznamu akcionárov treťou stranou (centrálnym depozitárom) tak zvyšuje aj právnu istotu pre akcionára.zdôrazňuje Ninis. Bežným prípadom z praxe je podľa neho aj to, že spoločnosť, ktorá neodovzdala vedenie zoznamu akcionárov centrálnemu depozitáru, má problémy zostaviť aktuálny zoznam akcionárov. Navyše, akcionár môže listinný cenný papier aj stratiť, alebo tento môže byť predmetom dedičského konania.Hľadať množstvo akcionárov a zisťovať zmeny vo vlastníctve listinných akcií, to často nie je jednoduché.uzatvára Ninis.