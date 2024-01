Vedenie polície, ministerstva vnútra a koalícia zbabelo utiekli od zodpovednosti, tvrdí Krúpa

Video z autonehody

Autonehoda na Zochovej

Pravidelné zvolávanie

23.1.2024 (SITA.sk) - Vedenie polície ministerstva vnútra a koalícia zbabelo utiekli od zodpovednosti a možnosti vysvetliť verejnosti, akým spôsobom polícia postupuje vo vyšetrovaní dopravnej nehody podpredsedu parlamentu Andreja Danka SNS ).Uviedol to poslanec Juraj Krúpa SaS ) v stredu pre médiá po neotvorení schôdze parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť.„Zmyslom a zámerom mimoriadneho brannobezpečnostného parlamentného výboru bolo porozprávať sa s políciou o situácii, ale aj o tom, akým spôsobom bežne postupuje v takýchto prípadoch a v akých momentoch sa bežné vyšetrovania odlišujú od prípadu Andreja Danka," uviedol poslanec.Zároveň sa čuduje, že polícia podpredsedu parlamentu nevedela nájsť 15 hodín. Krúpa sa chcel na mimoriadnom výbore pýtať na priebeh vyšetrovania a taktiež na to, prečo stále nie je zverejnené video z autonehody.Pripomína, že video z autonehody Dušana Dedečka , ktorý v roku 2022 zabil päť ľudí na bratislavskej zastávke Zochova, bolo zverejnené po niekoľkých hodinách. Na video z Dankovej havárie čaká verejnosť už takmer dva týždne.Krúpa sa chcel vedenia rezortu vnútra taktiež spýtať, či je pripravené prevziať politickú zodpovednosť a odvolať policajného prezidenta Ľubomíra Soláka z funkcie pre pochybenia, ktoré vznikli pri vyšetrovaní dopravnej nehody.Poslanec zároveň avizoval, že schôdze parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť budú zvolávať pravidelne. Zároveň nevedel uviesť, či sa mimoriadna schôdza výboru k Dankovej nehode ešte uskutoční, dodal, že sa musí poradiť s opozičnými poslancami.Výbor parlamentu pre obranu a bezpečnosť sa mal v stredu zaoberať postupom policajtov pri objasňovaní dopravnej nehody šéfa SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka. Zasadnutie sa však nakoniec neotvorilo, keďže podľa predsedu výboru Tibora Gašpara Smer-SD ) boli prítomní len piati jeho členovia.Na uznášaniaschopnosť výboru je pritom potrebných sedem členov. Na zasadnutie sa dostavil aj policajný prezidenta Ľubomír Solák a štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská Gašpar zároveň uviedol, že výbor by sa podľa neho nemal zaoberať „živými trestnými vecami". Záležitosť tiež podľa neho nepatrí na zasadnutie výboru, keďže „neohrozuje bezpečnosť Slovenska".