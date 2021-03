Vedenie RTVS si podľa Hushegyiovej musí byť vedomé obrovského vplyvu, ktorý majú Správy RTVS na ľudí

RTVS uznala konflikt záujmov

Forma spracovania reportáže je problémová

Reportáž o úmrtí 38-ročnej učiteľky

25.3.2021 - Vedenie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) musí vedieť, že Správy RTVS majú obrovský vplyv na obyvateľstvo. Na štvrtkovom rokovaní Rady RTVS to uviedla členka rady Dóra Hushegyiová.„Keď ste (vedenie spravodajstva RTVS, pozn. SITA) zneistili iba dvoch alebo jedného človeka, už to bola chyba,“ uviedla Hushegyiová v súvislosti s odvysielanou reportážou RTVS, ktorá spojila úmrtie 38-ročnej učiteľky s očkovaním proti ochoreniu COVID-19.„Veľmi dobre viete, keď robíte správy, aká je dôležitá prvá veta alebo jeden nápis,“ povedala Hushegyiová riaditeľovi sekcie spravodajstva a publicistiky telerozhlasu Vahramovi Chuguryanovi. Zdôraznila, že vetu „Úmrtie po očkovaní aj na Slovensku,“ nemôže podľa nej verejnoprávna televízia odvysielať.Etická komisia RTVS skonštatovala, že reportáž porušila Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS. Vedenie preto napomenulo tvorcov spornej reportáže a rozhodlo sa nepriznať im odmeny.„Musíme uznať, že bol konflikt záujmov, čo sa týka redaktorky“, uviedol Chuguryan s tým, že redaktorka o konflikte záujmov hneď veľmi korektne informovala vedenie spravodajstva. Ako ďalej vysvetlil, dostali exkluzívnu informáciu a stáli pred výberom, či danú informáciu neodvysielajú vôbec alebo ju musí spracovať príslušná redaktorka, keďže otec nebohej učiteľky sa odmietol vyjadriť pre iné médium.„Do dnešného dňa, ak ste si všimli, pre nikoho iného sa nevyjadril. Len pre jedinú redaktorku, ktorej dôveroval", priblížil šéf spravodajstva RTVS. Doplnil, že napokon sa rozhodli informáciu, ktorú vyhodnotili ako podávanú vo verejnom záujme, odvysielať.Chuguryan zároveň doplnil, že žiadna inštitúcia na Slovensku a ani nikto iný „nepovedal, že je nejaká chyba v reportáži, že nejakým spôsobom chybne informovali“.Podpredseda RTVS Martin Kákoš v tejto súvislosti uviedol, že na jednej strane má RTVS povinnosť informovať aj o všetkých nepríjemných témach, a to bez ohľadu na to, či sa niekoho dotknú, alebo nedotknú. Na druhej strane existuje istý princíp, ktorý je stanovený v Štatúte programových pracovníkov a spolupracovníkov.„Vážim si prácu Etickej komisie a som presvedčený, že podrobne prebrali a skonštatovali, že pri výsledku, ale nakoniec aj pri procese celej prípravy, došlo k pochybeniu. Stanovisko Etickej komisie akoby prijímam,“ priblížil Kákoš.Dôležitý je podľa neho aj spôsob spracovania alebo forma reportáže, na čo poukazuje aj stanovisko Etickej komisie. Dodal, že stanovisko hovorí, že z hľadiska finálnej podoby neboli informácie recipientom sprostredkované vecným, neemotívnym spôsobom. Problémom je podľa neho forma spracovania.Členovia Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre kultúru a média prijali na zasadnutí v stredu 24. marca uznesenie, že RTVS má ako verejnoprávne médium silný vplyv na vytváranie verejnej mienky a postojov veľkého množstva divákov či poslucháčov.Reagovali tak na reportáž, ktorá spojila úmrtie 38-ročnej učiteľky s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Reportáž podľa výboru mohla spôsobiť u určitej časti verejnosti paniku a neodôvodnený strach a obavy pred očkovaním. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval predseda mediálneho výboru Kristián Čekovský (OĽaNO).