Vedenie SPD požaduje od Merkelovej odvolanie šéfa BfV

Berlín 13. septembra (TASR) - Vedenie Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) požaduje od kancelárky Angely Merkelovej, aby sa postarala o odvolanie prezidenta Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) Hansa-Georga Maassena z funkcie v súvislosti s jeho vyjadreniami o proticudzineckých výtržnostiach v meste Chemnitz. Ide tak o ďalšiu "skúšku" pre tzv. veľkú koalíciu, ktorú tvorí SPD spolu s Merkelovej Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) a Kresťanskosociálnou úniou (CSU).povedal vo štvrtok generálny tajomník sociálnych demokratov Lars Klingbeil, ktorého citovala agentúra DPA.Predsedníčka SPD Andrea Nahlesová ešte v pondelok vyzvala Maassena, aby predložil jednoznačné dôkazy, ktoré by podporili jeho kontroverzné výroky v rozhovore pre denník Bild.povedala.Maassen v uvedenom rozhovore spochybnil autentickosť videozáznamu, ktorý má zachytávať jednu zona cudzincov v Chemnitzi po augustovej vražde pripisovanej imigrantom. Neskôr tieto vyjadrenia korigoval a v stredu predstúpil v tejto súvislosti pred členov výboru Spolkového snemu pre vnútro. Konzervatívne krídlo bloku CDU/CSU pritom podporilo jeho zotrvanie na čele BfV. Dôveru Maassenovi vyjadril v stredu aj minister vnútra Horst Seehofer.Maassen okrem iného protirečil Merkelovej v tom, že by sa v Chemnitzi odohrali proticudzinecké. Nevôľu SPD vyvolali tiež jeho opakované stretnutia so zástupcami pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD).Ešte vo štvrtok popoludní sa má v súvislosti s najnovším sporom vo vládnucej koalícii uskutočniť stretnutie trojice šéfov jednotlivých strán - Merkelovej, Nahlesovej a Seehofera.