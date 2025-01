Vedenie Univerzity Komenského reaguje na spoločenskú situáciu, vyzýva na sebareflexiu účastníkov konfliktu

Potrebná je sebareflexia

27.1.2025 (SITA.sk) - Vedenie Univerzity Komenského (UK) v Bratislave reaguje na spoločenskú situáciu, vyzýva na sebareflexiu účastníkov spoločenského konfliktu.Vedenie univerzity, dekani jednotlivých fakúlt, predsedníčky Akademického senátu i predseda Správnej rady UK uviedli, že pozorne sledujú politickú aj spoločenskú rétoriku a spôsob vykonávania politiky na Slovensku, ktorý podľa nich vedie k vulgarizácii spoločnosti.„Dôsledkom týchto javov je výbušnosť verejného priestoru, ktorý zapĺňajú rôzne vyhlásenia. Každé jedno zmysluplné vyhlásenie aktéra verejnej diskusie je apriori spochybňované a spájané so záujmami rôzneho druhu. Reakcie sú často neprimerané, neslušné a dehumanizujúce," myslia si.Apelovali na to, aby účastníci tohto hlbokého spoločenského konfliktu vykonali sebareflexiu, sú presvedčení o tom, že je potrebná.„Akademici majú predpoklad byť tými, ktorí budú stáť nad vecou, tými, ktorí budú nestranne a objektívne vyhodnocovať (aj) spoločenské dianie. Nájdime odvahu pomenovať problémy bez ohľadu na to, kto ich spôsobuje, a nebojme sa ponúknuť konštruktívne riešenia," uvádzajú ďalej.Vyjadrili tiež presvedčenie, že svet nie je čiernobiely, ani bipolárny. Vyzvali na to, aby ľudia nevyhodnocovali realitu podľa príslušnosti k určitému táboru, ale na základoch vedeckého bádania.„Menej je často viac. Opakovane sme nútení demaskovať rôzne iniciatívy na obyčajné politikárčenie, ktoré je síce prípustné a aj žiaduce vo verejnom priestore, no nie na akademickej pôde v najširšom zmysle. Qui bono, qui prodest?" spytujú sa.Poznamenali, že spoločnou črtou spoločenského diskurzu, ktorý je označovaný ako polarizačný je v poslednom období neobjektívne zatracovanie všetkého, čo prináša „druhá strana".„Všeobecná negativita, všadeprítomné sebapodceňovanie, hľadanie vinníka v konkrétnych osobách či zákulisných silách nie je zlučiteľné s našou predstavou sebavedomého, kultúrneho a vzdelaného národa, za ktorého súčasť sa chceme považovať. Súčasťou týchto atribútov je i konštatovanie, že nie všetko, čo sa vo vysokom školstve robí, je nevyhnutne zlé – na to zlé sa snažíme individuálne i na kolektívnych fórach poukazovať, preto zároveň vnímame pozitívne trendy pre rozvoj vysokého školstva na Slovensku, ako aj pre rozvoj vedy, a podpory mladej generácie," píše vedenie UK.Verí tiež, že tieto trendy sa zintenzívnia a zrýchlia. Zároveň označili za neprípustné mediálne prenasledovanie predstaviteľov vzdelávacích inštitúcií za spoluprácu s orgánmi verejnej správy, a to bez ohľadu na to, ako s názorovým oponentom nesúhlasia. „Nemôžeme sa báť poukázať na dobrú spoluprácu zo strachu, že nás časť verejnosti a médií odsúdi,"Vedenie UK tiež zdôraznilo, že znakom slobody, v tom najširšom zmysle musí byť vedomie, že niečí názor nemusí byť vždy správny, je podľa nich potrebné uvedomiť si limity „neomylnosti“ založenej na príslušnosti k určitému názorovému prúdu.„Uznávame, že v celej spoločnosti, a o to viac na vysokých školách, sa musí rešpektovať pluralita názorov. Robíme všetko preto, aby všetci členovia akademickej obce UK mohli slobodne šíriť svoje názory, a aby nikto za vyjadrenie svojho názoru nepocítil nijakú formu perzekúcie," uviedli ďalej.Zdôraznili, že na akademickej pôde je povinnosťou rešpektovať názory iných. Zároveň sa obrátili na členov akademickej obce s požiadavkou, aby svoje politické názory nespájali s akademickou pôdou, a to vzhľadom na jej apolitickosť.Apelovali i na pochopenie pre názorového oponenta. „Vecnosťou, argumentáciou, úctou a rešpektom k sebe navzájom chceme prispieť k naozaj slušnému, pokojnému a prosperujúcemu Slovensku," uzavreli.