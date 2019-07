Vedenie základnej školy v Stupave nechce rušiť hádzanú

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Stupava 10. júla (TASR) - Vedenie Základnej školy kpt. J. Nálepku, v hale ktorej trénuje a hrá hádzanársky klub HC Tatran Stupava, odmieta vyvolávanie dojmu, že nechce spolupracovať s hádzanármi.zdôraznila riaditeľka školy Zuzana Šimková. Medializované problémy pri reprezentačnom zraze kadetiek na začiatku júla vysvetlila neskorým informovaním a dlhodobo plánovanou rekonštrukciou v budove školy.O probléme informoval manažér mládeže hádzanárskeho klubu Rudolf Draškovič. Na sociálnej sieti opísal nepríjemnosti sprevádzajúce reprezentačné sústredenie a medzištátny prípravný zápas kadetiek SR proti Islandu.Za vzniknutými problémami (neprístupné šatne, obmedzené využívanie haly, zápas bez prítomnosti divákov) vidí spor súčasnej riaditeľky ZŠ s jej protikandidátom v júnových voľbách riaditeľa, ktorý mal v predchádzajúcom období na starosti prenájom športovísk v areáli ZŠ.napísal Draškovič.Upozornil zároveň, že škola dostáva nemalé peniaze z prenájmu športovísk vrátane prostriedkov Slovenského zväzu hádzanej. Obáva sa, že podobné situácie by mohli túto spoluprácu "pochovať", rovnako tak aj samotnú hádzanú v meste.Riaditeľka školy na webe mesta vysvetlila, že o hádzanárskom sústredení sa dozvedela len sedem dní pred jeho začiatkom, hoci osoba zodpovedná za prenajímanie športovísk o objednávke vedela už polroka dopredu.uviedla.Pri ďalšom stretnutí však podľa riaditeľky našli kompromisné riešenie situácie. Informovala tiež, že sa od júla zmenil systém prenájmu športovísk a agenda prešla na vedenie školy. Podľa jej slov to má prispieť k prehľadnejšiemu a ekonomicky efektívnejšiemu spravovaniu športovísk.uviedla riaditeľka ZŠ.Vedenie školy už o týchto témach hovorilo v pondelok s manažmentom klubu HC Tatran, pričom sa majú uskutočniť ďalšie stretnutia, ktoré by priniesli riešenia v prospech oboch strán. Prezident klubu Ján Papaj súčasne listom požiadal primátora Stupavy Petra Novisedláka o stretnutie všetkých zainteresovaných na pôde mestského úradu.