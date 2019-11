Vedkyňa Mária Zentková predstavuje fyziku deťom, inšpiroval ju syn

Na snímke zľava moderátor Martin Nikodým, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a Mária Zentková (prvá sprava) z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied preberá ocenenie Popularizátor vedy za dlhoročnú prácu v oblasti popularizácie vedy prostredníctvom formátov Pastelková fyzika, Krotitelia myšlienok a najmä Vedeckých brlohov počas slávnostného odovzdávania prestížnych ocenení vedecko-výskumným pracovníkom Cena za vedu a techniku 2019 v Bratislave 7. novembra 2019. Foto: TASR/Jaroslav Novák Na snímke zľava moderátor Martin Nikodým, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a Mária Zentková (prvá sprava) z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied preberá ocenenie Popularizátor vedy za dlhoročnú prácu v oblasti popularizácie vedy prostredníctvom formátov Pastelková fyzika, Krotitelia myšlienok a najmä Vedeckých brlohov počas slávnostného odovzdávania prestížnych ocenení vedecko-výskumným pracovníkom Cena za vedu a techniku 2019 v Bratislave 7. novembra 2019. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 16. novembra (TASR) - Fyzika v bežnom živote malých detí neexistuje. Vzťah k tomuto predmetu preto treba pestovať od detstva. Myslí si to vedkyňa Mária Zentková, ktorá dlhoročne predstavuje fyziku tým najmenším."Malé deti vedia, čo je medicína, lebo chodia k pani doktorke, ktorá im dá včeličku a zaočkuje ich. S fyzikou sa stretnú dakedy v šiestej triede na základke nepríjemným spôsobom, nejaké písmenka, vzorce, a deti to nezaujíma. Práve pokusy sú pre deti zaujímavé," povedala pre TASR.Škôlkarom ponúkajú podľa jej slov klasický kurz fyziky, ale v reči, ktorej rozumejú. "Deti z neho kreslia protokoly, lebo nevedia čítať ani písať, a veľmi ich to baví," približuje. V súčasnosti školí o tom, ako učiť deti fyziku, ďalšie generácie - či už v rámci diplomových prác, alebo na kurzoch pre budúcich učiteľov materských škôl.Prvotnou inšpiráciou pre ňu bolo, keď začal jej syn chodiť do škôlky. "Vtedy som začala cítiť potrebu vysvetliť jemu a jeho spolužiakom, čo vlastne jeho mama robí," spomína.Za popularizáciu vedy dostala Zentková v novembri od ministerky školstva Cenu za vedu a techniku "za dlhoročnú prácu v oblasti popularizácie vedy prostredníctvom formátov Pastelková fyzika, Krotitelia myšlienok a najmä Vedecké brlohy".Vedecké bádanie je pre ňu však stále prioritou. "Ja som vedecký pracovník, toto je pre mňa hobby," pripomína. Pôsobí na Ústave experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied. Skúma magnetické materiály, ich prípravu a vlastností. Magnetické chladenie by mohlo nájsť podľa nej využitie v chladničkách, nanočastice zase v cielenom transporte liečív v biomedicíne.