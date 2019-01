Vegánstvo je nový trend nielen v stravovaní, ale aj v kozmetike

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 26. januára (TASR) - Abdul Muhaimen je ďalším mladým mužom, ktorému sa podarilo zachytiť správny "trend". Nielenže úspešne ukončil prvý ročník štúdia na univerzite, ale ešte aj zbohatol, vďaka rastúcemu záujmu ľudí o vegánstvo.V spolupráci so svojím otcom, majiteľom reštaurácie City Spice, a michelinským šéfkuchárom Rupertom Rowleyom, vytvorili totiž 14 vegánskych jedál, ktoré "spárovali" s vegánskymi vínami. Výsledkom bolo zvýšenie tržieb o 170 % v ich reštaurácii na Brick Lane, rušnej ulici vo východnej časti Londýna, ktorú preslávili "karí" podniky.povedal 19-ročný Muhaimen, študent na univerzite v Birminghame.Vegánstvo totiž získava čoraz väčšiu popularitu a šíri sa po celom svete, od reštaurácií až po kozmetické salóny. Vegánstvo sa v rámci širšej témy potravín dostalo tento týždeň aj na program Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose.Až 225.000 ľudí na celom svete sa pridalo k januárovej výzve britskej charitatívnej organizácie Veganuary, aby celý mesiac konzumovali len rastlinnú stravu a vyhli sa mliečnym výrobkom, vajciam aj medu, ktoré vegetariáni jedávajú.povedal Richard Hardy, vedúci kampane Veganuary.Dopyt po rastlinných potravinách sa zvyšuje. Podľa štúdie spoločnosti Allied Market Research globálny trh s náhradami mäsa dosiahne do roku 2025 obrat 7,5 miliardy USD (6,61 miliardy eur), čo predstavuje skok o 83 % zo 4,1 miliardy USD v roku 2017. Americká Grand View Research vo svojej správe odhaduje, že globálne tržby z predaja vegánskych kozmetických produktov sa pohybujú okolo úrovne 12,9 miliardy USD.Podľa webových stránok Veganuary hlavným dôvodom, prečo ľudia prechádzajú na vegánstvo, sú dobré životné podmienky zvierat, po ktorých nasledujú zdravotné prínosy a vplyv na životné prostredie. Pre reštaurácie je to zase cesta, ako si zvýšiť zisk.domnieva sa Hardy.Aj svetoví lídri Davose sa venovali tejto téme. Takzvaný "Nový dialóg pre potraviny" sa sústredil na inovácie vo výžive, na trvalo udržateľné potraviny a alternatívne bielkoviny, zatiaľ čo v sekcii "Alternatívna výživa, zdravšia planéta" sa diskutovalo o spotrebe mäsa a jej úlohe pri znižovaní emisií uhlíka.Ľudstvo totiž stojí pred náročnou úlohou. Potrebuje zabezpečiť dostatok rastlinnej potravy pre globálnu populáciu, ktorá by mala do roku 2050 prekročiť 9 miliárd ľudí.