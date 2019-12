Vek kandidátov pri rozhodovaní voličov nehrá rolu, tvrdí sociológ

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bratislava 31. decembra (TASR) - Vek jednotlivých kandidátov vo voľbách podľa politológa Daniela Kerekesa a sociológa Michala Vašečku nehrá na Slovensku veľkú rolu. Je podľa nich otázne, do akej miery môže ovplyvniť rozhodovanie voličov. Politologička Darina Malová v tejto súvislosti zároveň upozorňuje na medzigeneračnú solidaritu.Podľa Vašečku nie je vek kandidátov na Slovensku diskutovanou témou. Poznamenal, že niekto môže byť osobnosť po celý život, teda aj v deväťdesiatke, niekto naopak ani v tridsiatke. Prikláňa sa k názoru, že mladého voliča kandidát vo vyššom veku skôr neosloví. "vysvetlil.Zdôraznil, že na slovenskej politickej scéne je málo ľudí, ktorí v nej dlhodobo vydržali a starli by tak so stranou. Skôr tu vidí obrovskú obmenu politických elít." povedal.Vašečka tiež dodal, že medzi stranami sa nájdu také, ktoré sa viac orientujú na mladých voličov, ale aj také, ktoré sa orientujú na staršiu generáciu. Podľa jeho slov to však niektoré z nich nepriznajú.Podobne to vidí aj Malová. Zameriavanie sa strán len na určitú generáciu podľa nej môže byť náznakom polarizácie spoločnosti. Poukázala aj na to, že mladí akoby nechápali, že je potrebné starších ľudí presvedčiť, že aj oni hlasujú o budúcnosti ich detí alebo vnukov. Zdôraznila pritom, že mnohí starší pritom majú úprimný záujem na tom, aby sa ich deti mali dobre.V tejto súvislosti upozornila aj na medzigeneračný konflikt a poukázala na to, že na Slovensku stále funguje medzigeneračná solidarita. "podotkla.V súvislosti s vekom kandidátov poukázala na to, že pri jednotlivých kandidátoch či stranách ide zo strany voličov aj o určité identifikovanie sa. Pokiaľ je konkrétny kandidát vo vyššom veku, je podľa nej čoraz užší okruh ľudí, ktorí sa s ním môžu identifikovať.Kerekes si podobne ako Vašečka myslí, že vek bude zohrávať pri rozhodnutí voličov minimálnu úlohu. "povedal s tým, že pravdepodobne to bol zámer zákonodarcov pri rozhodnutí dať vek na hlasovacie lístky. Koľko ľudí sa rozhodne na to naozaj prihliadnuť je podľa neho otázne." skonštatoval.