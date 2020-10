Vek odchodu do dôchodku by sa mal opäť posunúť, ľudia žijú dlhšie a ministerstvo má väčšie výdavky

Postupný odchod z trhu práce

Pevné sumy minimálnych dôchodkov

5.10.2020 (Webnoviny.sk) - Dôchodkový vek na Slovensku by mal opätovne rásť spolu so zvyšovaním strednej dĺžky života. Vyplýva to z dokumentu Moderné a úspešné Slovensko, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR . Ide o tzv. zásobník reforiem pre plán obnovy. Ako upozorňuje rezort financií, stredná dĺžka života v starobe bude v budúcnosti stúpať.Pri existujúcom strope na dôchodkový vek budú ľudia na dôchodku dlhšie, čo zvýši výdavky na dôchodky. "Naviazanie dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života výrazne zvýši dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému," uvádza sa v materiáli.Znížiť tlak na verejné financie by pomohlo zavedenie čiastočných dôchodkov. Tie umožnia postupný odchod ľudí z trhu práce. Čiastočná penzia podľa rezortu financií umožní znížiť pracovný úväzok a pri dlhšej kariére so súbehom s dôchodkom si má jednotlivec znížiť riziko neadekvátneho dôchodku vo vyššom veku.Zmeny majú nastať aj pri minimálnych dôchodkoch. Tie sa majú namiesto priemernej mzdy opätovne naviazať na životné minimum. S cieľom predchádzať špekuláciám sa má určiť minimálny odvod na starobné poistenie ako podmienka pre získanie kvalifikovaného obdobia pri výpočte minimálnych dôchodkov.Vláda už schválila návrh novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého sa minimálne dôchodky pre 216-tisíc ich poberateľov od začiatku budúceho roka nebudú zvyšovať, zostanú v rovnakej výške ako v súčasnosti. Základná suma minimálnej penzie sa odpojí od priemernej mzdy na Slovensku. Obnoví sa aj zohľadňovanie len tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia pri posúdení nároku na minimálnu penziu.Žiadateľovi o dôchodok sa tak z hľadiska nároku na minimálny dôchodok opäť vezmú do úvahy len tie roky poistenia, pri ktorých v hrubom zarábal mesačne najmenej 24,1 percenta z priemernej mzdy. Návrh novely zákona však nepočíta s tým, že sa minimálne penzie opäť naviažu na životné minimum, stanovuje totiž pevné sumy minimálnych dôchodkov.