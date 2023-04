Veľa mladých hráčov si podľa Šatana pýta miestenku na MS v hokeji 2023, vraj to bude zaujímavý boj

Nedostatky sa dajú odstrániť

Mladí hráči si pýtajú miestenku

16.4.2023 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti vstúpili do prípravy na blížiace sa majstrovstvá sveta vo Fínsku a Lotyšsku víťazným dvojzápasom proti Švajčiarom. Po piatkovom triumfevo Vispe zvíťazili nad týmto súperom aj o deň neskôr v Porrentruy ().Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a generálny manažér národného mužstva Miroslav Šatan bol s účinkovaním tímu vo Švajčiarsku spokojný. Priznal, že úvod prípravy so sebou priniesol aj nedostatky, ale tie sa do začiatku šampionátu dajú odstrániť.„Výsledky sa nám páčia. Nie je vždy jednoduché vyhrať obidva zápasy so Švajčiarmi. Napriek tomu, že je ešte len začiatok prípravy a mužstvo sa bude postupne meniť, podalo dobré výkony a my sme s výsledkami aj s hrou spokojní,“ povedal Šatan podľa webu hockeyslovakia.sk.V nasledujúcom týždni, ktorý vyvrcholí dvojzápasom s Českou republikou, káder nikto neopustí.„V oboch zápasoch sme mali v bránke mladých neskúsených brankárov. Podali veľmi dobre výkony, takže tréneri budú musieť poriadne premýšľať, koho vyberú ďalej a to je pre nás pozitívne. Veľa mladých hráčov si pýta miestenku na majstrovstvá sveta. Náš hráčsky tím sa tento týždeň ešte nezmení, pravdepodobne sa rozšíri až v týždni po zápasoch s Českom. Boj o miestenky bude zaujímavý,“ dodal Šatan.V pondelok sa tím zíde opäť v Bratislave. Po sérii tréningových jednotiek odohrá dva prípravné zápasy. Najprvo 17:00 a potom ajv tom istom čase. V oboch prípadoch bude dejiskom zápasu Zimný štadión Ostrava-Poruba.