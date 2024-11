Velikán hereckého kumštu Leonardo DiCaprio má 50 rokov

Vypichnutie Titanicu a filmov Martina Scorseseho by celú silu umenia Leonarda DiCapria nevystihovalo. Obsiahnuť jeho filmografiu do výstižnej odsekovej tézy je prakticky nemožné. Medzi velikánov histórie hereckého kumštu sa definitívne zaradil krátko po svojej štyridsiatke a hoci sa odvtedy oveľa viac venoval producentským úlohám, dokumentom a svojim klimatickým aktivitám, stihol aj pred päťdesiatkou excelovať v ďalších troch výrazných celovečerných filmoch. Okrúhle narodeniny slávi v pondelok 11. novembra.



Takmer každá DiCapriova rola by stála za osobitnú analýzu. Ako 18-ročný si filmový svet podmanil úlohou 17-ročného v Hallströmovej sociálno-kritickej klasike, o štyri roky neskôr ovládol mužský Hollywood v Cameronovom Titanicu, ale zaskvel sa aj v menej významnej snímke Muž so železnou maskou, v ktorej stvárnil dve extrémne odlišné povahy kráľovských dvojčiat. V tom istom roku si ho na jednu snímku "požičal" Woody Allen a v rýchlom slede sa odohrala jeho významná etapa so Scorsesem, popretkávaná trhákmi od Boyla, Spielberga, Mendesa, R. Scotta, Nolana i Eastwooda. Prišlo aj na dva filmy Tarantina a medzitým konečne dostal sošku Oscara po piatich iných nomináciách, z toho troch v kategórii hlavnej mužskej úlohy.



Leonardo Wilhelm DiCaprio vykazuje spomedzi všetkých kolegov azda najsymbolickejšie dáta príchodu na svet. Narodil sa 11. novembra (teda 11.11.) 1974 v mestskej časti Los Angeles, ktorá sa volá - Hollywood. Po rodičoch má výrazný nemecký pôvod a po starých rodičoch ruský i taliansky. Odmalička ním "šili čerti", širšie príbuzenstvo zabával svojimi kúskami, ktoré naznačovali veľké performačné vlohy.

Svoju priam galaktickú kariéru po dvoch menších úlohách odštartoval v dráme Zo života chlapca (1993) v réžii Michaela Catona-Jonesa. Zahral si po boku slávneho Roberta de Nira, s ktorým ho neskôr spojilo "dvorné" herectvo pre Martina Scorseseho. V tom roku tiež parádne stvárnil mentálne postihnutého chlapca vo filme švédskeho režiséra Lasseho Hallströma. Za svoj výkon v nadhľadovo ladenej dráme Čo žerie Gilberta Grapea? dostal svoju prvú nomináciu na Oscara. Bola za herca vo vedľajšej úlohe, lebo tú hlavnú (Gilbert Grape) podobne excelentne zahral Johnny Depp.



Ponuky pre DiCapria sa hrnuli, na jeho konto v roku 1995 pribudli Rýchly a mŕtvy (1995) v réžii Sama Raimiho a Úplné zatmenie od Agnieszky Hollandovej. O rok neskôr Rómeo a Júlia (Baz Luhrmann) a hlavná rola rebelujúceho milenca mu priniesli cenu na berlínskom filmovom festivale Berlinale. Ešte väčšiu slávu zožal v roku 1997 za Titanic, veľkofilm režiséra Jamesa Camerona, katastrofickú drámu o potopení legendárneho luxusného parníka. Paradoxne ani on, ani Kate Winsletová ako jeho partnerka v hlavných rolách neprevzali Oscara, hoci samotný film ich získal doteraz (spolu)rekordných jedenásť... Leonardovi sa neušla nominácia v konkurencii víťazného Nicholsona a ďalej Duvalla, Damona, Fondu a Hoffmana.



Ani v ďalších rokoch si populárna a evidentne herecky zručná superstar neprišla u "filmových akademikov" na svoje. DiCaprio pritom exceloval vo výrazných filmoch pod taktovkou svetoznámych režisérov. Pravda rok 1998 mu dal do vienka dve menej úspešné snímky, lenže v Mužovi so železnou maskou (r. Randall Wallace) autenticky stvárnil dve rôzne povahy jednej tváre a Celebrity režíroval jedinečný Woody Allen. Farbistá snímka Pláž (2000) Dannyho Boyla kritikov až tak neočarila, ale širokú verejnosť áno a majster z Hollywoodu v nej predviedol jednu zo svojich najzapamätateľnejších rolí.

V roku 2002 sa realizovala prvá z početných plodných spoluprác s Martinom Scorsesem. Americký superrežisér ho obsadil do Gangov v New Yorku, drámy, ktorá si vyslúžila 9 nominácií na Academy Awards, ale ani raz neuspela. DiCaprio opäť nebol ani v užšom výbere. Až o dva roky neskôr, keď hviezdna dvojica priniesla do kín film Letec, ktorý dostal 5 cien z 11 nominácií, medzi nimi i Cate Blanchettová za vedľajšiu úlohu. Najžiadanejšie sošky, teda film, režisér a hlavný predstaviteľ však putovali do rúk iných. Podobne o ďalšie dva roky, keď DiCapriovi k cene nestačila nominácia za film Krvavý diamant (r. Edward Zwick). Cynický paradox bol v tom, že žiadaný herec zvládol v tom istom období aj hlavnú úlohu vo vynikajúcom trileri Skrytá identita, ktorý Oscara dobyl ako film a Scorsese ako režisér. Medzitým si stále ešte mladý Leonardo zahral v zábavnej "životopiske" Chyť ma, ak to dokážeš (2002) v réžii Stevena Spielberga.



Sam Mendes v roku 2008 "oprášil" spoluprácu DiCapria a Winsletovej v silnej dráme Núdzový východ. Ridley Scott v rovnakom roku odrežíroval kvalitný špionážny triler Labyrint lží, Scorsese v roku 2010 mysteriózny triler Prekliaty ostrov (2010) a Christopher Nolan vydarenú sci-fi Počiatok. Ale ani štyri výrazné hlavné úlohy nepriniesli DiCapriovi ani len nomináciu na najvýznamnejšiu hereckú trofej. V roku 2011 potvrdil svoju schopnosť výborne zahrať akúkoľvek reálnu osobnosť dejín v životopisnej dráme J. Edgar (r. Clint Eastwood) a 2012 ho do vedľajšej úlohy obsadil v Divokom Djangovi Quentin Tarantino.



A k vytúženej cene neviedla ani cesta producenta, do ktorej charizmatického herca prizval jeho priateľ Martin Scorsese. Vlk z Wall Street (2013) kandidoval v užšom výbere v troch hlavných kategóriách (Leonardo aj ako herecký aktér), ale opäť z toho soška nebola. Ďalší paradox - superherca u "akademikov" favorizovali za výkon v adaptácii literárnej klasiky Francisa S. Fitzgeralda Veľký Gatsby (r. Baz Luhrmann), ale extrémne očakávaná snímka, hoci nebola neúspešná, zostala v tieni viacerých iných.

No v roku 2015 to bolo prekvapenie v opačnom garde a Leonardo DiCaprio sa dočkal. Alejandro Iňárritu natočil ťažkú, takmer trojhodinovú akčnú drámu s westernovými prvkami a hoci Revenant Zmŕtvychvstanie to ako celok nevyhral, režisér získal druhého Oscara v rade a pomohol k nemu hercovi, ktorý ju podľa časti kritiky a množstva fanúšikov mal dostať skôr a nie za netradičnú rolu v roku slabšej konkurencii.



V ďalších rokoch si dal oddych od vystupovania v celovečerných filmoch. Nezaháľal však, venoval sa predovšetkým rozvíjaniu producentskej kariéry. V roku 2019 ho však Tarantino "zlomil" na svoj ďalší nevšedný projekt a v hereckej explózii sa stretol s Margot Robbieovou i Bradom Pittom. Vtedy v Hollywoode, pestrofarebná a trochu temná komédia na pozadí vrážd gangu Mansonovcov, vyniesla DiCapriovi siedmu nomináciu na Oscara a piatu v kategórii hlavný mužský predstaviteľ (Pitt získal cenu vo vedľajšej úlohe).







O dva roky neskôr si zahral hlavnú úlohu v katastroficko-politickej temnej satire K zemi hľaď! (r. Adam McKay). Veľká vec sa udiala vlani, keď do kín prišla skvelá spolupráca režiséra Scorseseho s jeho dvoma najobľúbenejšími hercami, DiCapriom a De Nirom. Westernová kriminálna dráma Vrahovia mesiaca kvetov si vyslúžila až 10 nominácií na Oscara a hoci nepremenila na cenu ani jednu, vyslúžila si široké uznanie pre tvorcov i aktérov.



Hviezdnu a čoraz sľubnejšiu kariéru hereckej hviezdy ohrozil ešte v roku 2005 incident na veľkej párty v Los Angeles. DiCapria bezdôvodne s rozbitým pohárom v ruke napadla bývalá modelka, ktorá za svoj čin neskôr dostala dvojročné väzenie, k útoku sa priznala. Pred incidentom ju vraj vyzývali na opustenie akcie. Herca s početnými zraneniami na tvári a krku previezli na kliniku a rany mu zašili 17 stehmi. Paradoxne idol, ktorý je stále slobodný a randil s viacerými ženami, nepoznal útočiacu modelku a bol nezainteresovanou obeťou.



DiCaprio má okrem filmu záujmy aj vo sfére ochrany životného prostredia a zvierat. Patrí medzi popredných predstaviteľov aktivizmu v boji proti znečisťovaniu planéty, komunikuje o tom na sociálnych sieťach a podľa časových možností vystupuje aj na medzinárodných fórach. Jeho nadácia daruje veľké sumy dolárov do boja proti klimatickým zmenám, či na záchranu oblastí ako endemické súostrovie Galapágy. Nevyhýba sa ani filantropii, ako samodarca, alebo účastník kampaní výrazne podporil ľudí postihnutých zemetraseniami na Haiti, hurikánmi v USA, požiarmi v Austrálii, vojnou na Ukrajine, či fond pre chudobné deti v Arménsku.