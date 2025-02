Veľká Ázijská sága pokračuje. Šógun, Tajpan a teraz Gaidžin

V treťom pokračovaní Ázijskej ságy Gaidžin sa James Clavell vracia do Japonska koncom 19. storočia, do obdobia výrazných politických a spoločenských zmien. Autor približuje politickú a spoločenskú situáciu v Japonsku, ako aj zložitú situáciu, ktorej museli západní cudzinci čeliť po príchode do tejto krajiny. Opäť dosť postáv, kniha má vyše 1000 strán, no keď si na ne zvyknete a navnímate ich, je to strhujúci príbeh plný intríg, pretvárky, zvratov, dynamiky, ktorá vás nenechá oddychovať. Jedna dejová línia strieda druhú, má to spád, no najlepšie sú na to opisy Japonska a tamojšieho života.

Japonsko lipne na tradíciách a bráni sa silnejúcemu vplyvu európskych prisťahovalcov – gaidžinov. Nezhody medzi dvoma civilizáciami vyhrotí incident na Tókaide, hlavnej pobrežnej ceste vedúcej do šogunovho zakázaného mesta.

Dvojica samurajov z odboja Sonnó-džói tu zaútočí na skupinku Európanov a jedného z nich smrteľne zraní. Závažné zranenie utrpí aj Malcolm Struan, vnuk slávneho Dirka Struana a dedič Panského domu. Starostlivosti oňho sa zhostí krásna, no nemajetná Angelique Richaudová, uvrhnutá do sveta politických intríg, tajomstiev a vášní, v ktorom sa snaží nájsť svoje miesto. Predstavitelia západných mocností za tento závažný čin požadujú kompenzáciu a zdá sa, že vojne sa nedá vyhnúť.

Clavell sa pohral s postavami, sú rôznorodé, skvele popísané, nápadité, každá má nejaký svoj cieľ, túžbu a vy sledujete ich cestu. Je to do veľkej miery aj výborný odkaz pre nás všetkých, ako vnímať inú mentalitu, iné náboženstvo, či spoločenské zvyklosti. Ako byť tolerantnejší a snažiť sa pochopiť inú kultúru, prijať ju taká aká je.

Gaidžin je opäť monumentálna sága, čitateľská lahôdka pre všetkých, ktorí milujú históriu, japonskú kultúru a chcú nasať atmosféru exotickej Ázie. „Nejde o historický príbeh, ale o beletriu. Mnohé z týchto udalostí sa stali podľa historikov a historických kníh, ktoré nie vždy verne zobrazujú skutočnosť. Nepíše sa tu o reálnych osobách, ktoré žili či mohli žiť, a ani o existujúcej spoločnosti. Králi, kráľovné a cisári sa tu uvádzajú podľa pravdy, ale aj niektorí generáli a iné vysokopostavené osobnosti. Inak som sa pohrával s históriou – s miestom, časom, príčinou aj priebehom udalostí –, ako to vyhovovalo mojej obrazotvornosti, azda so zámerom vyrozprávať ozajstnú históriu toho, čo sa prihodilo,“ dodáva autor James Clavell.

James Clavell bol spisovateľ, scenárista, režisér, vojnový veterán a zajatec počas druhej svetovej vojny. Preslávil sa románovou sériou Ázijská sága, ktorej prvý diel Potkan kráľ vyšiel v roku 1962, a jej televíznym spracovaním.

James Clavell napísal scenáre k filmom Veľký útek a Mucha a ako spisovateľ, režisér a producent sa podieľal na filme Pánu učiteľovi z lásky. Jeho knihy Sōgun, Tajpan, Gaidžin, Panský dom a Smršť sú bestsellermi podľa rebríčka New York Times.

Z anglického originálu Gai-Jin preložil Viktor Krupa.

Milan Buno, knižný publicista