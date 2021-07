Veľká Británia uvoľňuje ďalšie opatrenia, očkovanie proti koronavírusu je úspešné

Posledná fáza uvoľňovania

Očkovanie je úspešné

6.7.2021 (Webnoviny.sk) - V Anglicku by tento mesiac mala skončiť zákonná povinnosť nosiť rúška a pravidlá sociálneho odstupu, potvrdil britský premiér Boris Johnson Nebude obmedzená účasť na svadbách či pohreboch, ľudia budú môcť znova navštevovať nočné kluby a prestanú platiť aj pravidlá pre poskytovanie služieb v baroch a reštauráciách.Skončí sa tiež takzvané pravidlo šiestich, ktoré sa týka stretávania sa v súkromných domoch, aj pravidlá práce z domu.Ukončenie pandemických opatrení je súčasťou poslednej fázy uvoľňovania v Anglicku naplánovanej na 19. júla. To ešte potvrdia po preskúmaní najnovších údajov 12. júla, informuje spravodajský portál BBC.Johnson v pondelok na tlačovej konferencii avizoval, že v nadchádzajúcich dňoch poskytnú informácie o ďalších opatreniach. Stále bude platiť pravidlo samoizolácie pre pozitívnych ľudí, ale čoskoro by mohli v Anglicku zaviesť nové pravidlá pre plne zaočkované kontakty.Minister zdravotníctva informoval, že o novom režime pre úzke kontakty bude pravdepodobne informovať v priebehu utorka.Predseda britskej vlády vysvetlil, že schopnosť ukončiť veľkú väčšinu zákonných obmedzení v Anglicku majú vďaka tomu, že očkovanie je úspešné v oslabovaní spojenia medzi prípadmi nákazy a úmrtiami.Zároveň však varoval, že podľa predpovedí by neskôr počas tohto mesiaca mali denné prírastky prípadov dosiahnuť 50-tisíc a ľudia sa budú musieť zmieriť s ďalšími úmrtiami v dôsledku ochorenia COVID-19 Škótsko, Wales a Severné Írsko si určujú svoje pandemické pravidlá. Škótska vláda tvrdí, že možno bude vyžadovať nosenie rúšok za určitých podmienok aj po 9. auguste, keď by mali v krajine uvoľniť posledné obmedzenia.Vo Walese by situáciu mali posúdiť 15. júla a v Severnom Írsku najbližšie 8. júla.