Veľká Británia v dôsledku koronakrízy zníži financovanie rozvojových projektov v zahraničí

Dopady pandémie koronavírusu

Druhý najväčší donor v G7

28.11.2020 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia zníži financovanieprojektov v zahraničí zo súčasných 0,7 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) na 0,5 percenta. Oznámil to tento týždeň minister financií Rishi Sunak.Vďaka tomu môže vláda získať navyše až štyri miliardy libier, ktoré môže minúť na iné výdavky.Minister vyjadril „veľký rešpekt“ všetkým, ktorí sa zasadzovali o zachovanie pôvodného cieľa. To by však bolo „ťažko obhájiteľné“ v čase, kedy ekonomika bojuje s dopadmi pandémie koronavírusu.„V čase bezprecedentných kríz musí vláda robiť ťažké rozhodnutia,“ povedal.Vláda sa podľa neho chce vrátiť k pôvodnej cieľovej hodnote, konkrétny časový horizont však nespomenul.Aj so zníženým rozpočtom zostane Británia druhým najväčším donorom v rámci skupiny najvyspelejších ekonomík G7, uviedol minister.Nezávislí poradcovia vlády podľa neho predpovedajú, že britská ekonomika sa tento rok zmenší o 11,3 percenta. „To je najväčší prepad za vyše 300 rokov,“ komentoval minister.